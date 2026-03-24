عربي-دولي
هل ينظر البيت الأبيض لقاليباف كزعيم محتمل في ايران؟
Lebanon 24
24-03-2026
|
01:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مسؤولان في الإدارة الأميركية، أن إدارة
دونالد ترامب
تدرس بهدوء إمكانية التعاون مع رئيس البرلمان
الإيراني
، محمد باقر قاليباف، كشريك محتمل، بل ربما كقائد للبلاد في
المستقبل
، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو".
ويُنظر إلى قاليباف، على الأقل من قبل بعض المسؤولين في
البيت الأبيض
، كشريك عملي قادر على قيادة
إيران
والتفاوض مع إدارة
ترامب
في المرحلة المقبلة من الحرب، حسب المسؤولَيْن.
لكن البيت الأبيض ليس مستعداً للالتزام بأي شخص بعينه، ويأمل في اختبار العديد من المرشحين أثناء بحثه عن شخص مستعد لعقد صفقة، وفقاً للمصدرين اللذين تحدثا شريطة عدم
الكشف عن
هويتهما.
كما أضاف أحد مسؤولي الإدارة الأميركية أن قاليباف "خيار مطروح بقوة"، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بعد. كذلك أردف أن رئيس البرلمان الإيراني "من بين المرشحين الأوفر حظاً... لكن علينا اختبارهم، ولا يمكننا التسرع في اتخاذ القرار".
وكان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ في وقت سابق الاثنين أنه أصدر تعليمات بتأجيل أية هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء
الإيرانية
لمدة 5 أيام، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي كان ينذر بتصعيد إضافي في الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.
كما كتب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن
الولايات المتحدة
وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة للغاية" خلال اليومين الماضيين حول "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في
الشرق الأوسط
".
بوليتيكو: البيت الأبيض يعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف زعيماً محتملاً ستدعمه واشنطن
البيت الأبيض يدرس ضربة محتملة ضد إيران… قد تبدأ السبت
البيت الأبيض: الجيش الأميركي يركز على تقويض قدرة إيران على تعطيل تدفق الطاقة العالمية
البيت الأبيض: ترامب يركّز على تحقيق نصر ساحق على إيران
عراقجي أبلغ ويتكوف سراً بموافقة مجتبى خامنئي على التفاوض.. تقرير يكشف التفاصيل
بعد اصابتها في البحر الابيض المتوسط.. ناقلة الغاز الروسية المنكوبة تقترب من سواحل ليبيا
"بهذه الطريقة".. تقرير لـ"Middle East Eye": تركيا تسعى إلى إيجاد مخرج من الحرب
باستخدام 426 مسيرة وصاروخاً... هجوم روسي واسع على أوكرانيا
مستجدات الحرب بين وزيري خارجية إيران ومصر
معلومات جديدة عن المستهدف في الحازمية... متى وصل ومن كان معه في الشقة؟
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
معلومات عن شقة الحازمية المستهدفة.. ماذا كشفت؟
بالفيديو... إستهداف شقة في الحازمية وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
