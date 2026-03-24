هل ينظر البيت الأبيض لقاليباف كزعيم محتمل في ايران؟

كشف مسؤولان في الإدارة الأميركية، أن إدارة تدرس بهدوء إمكانية التعاون مع رئيس البرلمان ، محمد باقر قاليباف، كشريك محتمل، بل ربما كقائد للبلاد في ، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو".



ويُنظر إلى قاليباف، على الأقل من قبل بعض المسؤولين في ، كشريك عملي قادر على قيادة والتفاوض مع إدارة في المرحلة المقبلة من الحرب، حسب المسؤولَيْن.

لكن البيت الأبيض ليس مستعداً للالتزام بأي شخص بعينه، ويأمل في اختبار العديد من المرشحين أثناء بحثه عن شخص مستعد لعقد صفقة، وفقاً للمصدرين اللذين تحدثا شريطة عدم هويتهما.



كما أضاف أحد مسؤولي الإدارة الأميركية أن قاليباف "خيار مطروح بقوة"، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بعد. كذلك أردف أن رئيس البرلمان الإيراني "من بين المرشحين الأوفر حظاً... لكن علينا اختبارهم، ولا يمكننا التسرع في اتخاذ القرار".

وكان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ في وقت سابق الاثنين أنه أصدر تعليمات بتأجيل أية هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء لمدة 5 أيام، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي كان ينذر بتصعيد إضافي في الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.



كما كتب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة للغاية" خلال اليومين الماضيين حول "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في ".