الدفاع السعودية: تصدينا ل30 مسيرة ايرانية باتجاه الشرقية

أعلنت أن الدفاعات الجوية تصدت اليوم لـ 30 مسيرة معادية باتجاه المنطقة الشرقية، وذلك في اليوم الـ 25 من اندلاع الحرب في المنطقة.

وفي الأمس، دمرت الدفاعات السعودية 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة ، فيما جرى اعتراض أحد الصواريخ، في حين سقط صاروخان آخران في منطقة غير مأهولة، في الوقت ذاته تصدت لـ 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

وتؤكد السعودية أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها استنادًا على المادة (51) من ميثاق .