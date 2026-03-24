تحذير من غارات جوية في معظم أنحاء أوكرانيا

أُصدرت تحذيرات جوية، الثلاثاء، في أنحاء الأراضي باستثناء منطقة أوديسا (جنوباً) للتنبيه من هجمات روسية، وفق السلطات الإقليمية المختلفة.



وفي خطابه المتلفز اليومي، مساء الاثنين، حذر الرئيس من احتمال وقوع "ضربة واسعة النطاق" خلال الليل.



وقال وفقاً لأجهزة الاستخبارات لدينا، قد يكون " يستعدون لشن ضربة واسعة النطاق".

وأسفرت ضربات روسية عن مقتل ثلاثة أشخاص في بولتافا وزابورجيا، في وسط وجنوبها، وفق السلطات في المنطقتين.



في بولتافا (وسط)، أفاد الإقليمية دياكيفنيتش على " " بسقوط قتيلين على الأقل و11 جريحاً في هجوم تسبب في حرائق وأضرار في مبانٍ سكنية وفندق.



وفي زابوريجيا (جنوباً)، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية فيدوروف على التطبيق نفسه عن "هجوم واسع بصواريخ وطائرات مسيّرة" روسية. وكتب "للأسف، قُتل شخص وأصيب ثلاثة".