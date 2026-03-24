كروز: لا نريد حكومة في إيران يديرها إسلاميون متطرفون

قال السيناتور الأميركي تيد كروز، بأن الهدف تجاه يجب أن يتركز على إنهاء حكم "الإسلاميين المتطرفين"، كاشفا عن كواليس مشاوراته مع قبيل العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت رأس النظام .

وتابع كروز في مقابلة مع برنامج "برايم تايم" على قناة "فوكس نيوز": "نريد حكومة في لا يديرها إسلاميون متطرفون يهتفون بالموت لأميركا، ولا تكون أكبر ممول للإرهاب في العالم أو تقتل ".



وأَضاف: "لا يهمني من سيكون القائد التالي لإيران، ما يهمني فقط ألا يكون إسلاميًا يريد قتلنا".



كواليس القرار العسكري



وكشف السناتور الجمهوري أنه قضى يوما كاملا مع الرئيس الرئاسية في تكساس قبيل بدء الهجوم العسكري، حيث جرى نقاش مستفيض حول جدوى الاستمرار في المفاوضات.



وقال كروز: "سألني الرئيس عما إذا كان ينبغي لنا الاستمرار في التفاوض، فكان ردي أن المرشد لا يتفاوض بحسن نية، بل يستخدم الوقت للمماطلة وبناء الصواريخ والطائرات المسيرة وإعادة إحياء البرنامج ".