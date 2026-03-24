عربي-دولي

كروز: لا نريد حكومة في إيران يديرها إسلاميون متطرفون

Lebanon 24
24-03-2026 | 02:51
كروز: لا نريد حكومة في إيران يديرها إسلاميون متطرفون
كروز: لا نريد حكومة في إيران يديرها إسلاميون متطرفون photos 0
قال السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز، بأن الهدف تجاه طهران يجب أن يتركز على إنهاء حكم "الإسلاميين المتطرفين"، كاشفا عن كواليس مشاوراته مع الرئيس دونالد ترامب قبيل العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت رأس النظام الإيراني.
وتابع كروز في مقابلة مع برنامج "برايم تايم" على قناة "فوكس نيوز": "نريد حكومة في إيران لا يديرها إسلاميون متطرفون يهتفون بالموت لأميركا، ولا تكون أكبر ممول للإرهاب في العالم أو تقتل الأميركيين".

وأَضاف: "لا يهمني من سيكون القائد التالي لإيران، ما يهمني فقط ألا يكون إسلاميًا يريد قتلنا".

كواليس القرار العسكري

وكشف السناتور الجمهوري أنه قضى يوما كاملا مع الرئيس ترامب على متن الطائرة الرئاسية في تكساس قبيل بدء الهجوم العسكري، حيث جرى نقاش مستفيض حول جدوى الاستمرار في المفاوضات.

وقال كروز: "سألني الرئيس عما إذا كان ينبغي لنا الاستمرار في التفاوض، فكان ردي أن المرشد لا يتفاوض بحسن نية، بل يستخدم الوقت للمماطلة وبناء الصواريخ والطائرات المسيرة وإعادة إحياء البرنامج النووي".
مواضيع ذات صلة
ترامب: هناك قادة في إيران يريدون التفاوض لكننا لا نعرف من هم قادة إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حميدتي: لا أريد أن أصبح رئيساً للبلاد وهدفنا اقتلاع الإسلاميين فقط
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تريد عقد صفقة لكن لا أريد ذلك
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يقلب الطاولة على الناتو: لا نريد دعمكم في حرب إيران!
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:58 | 2026-03-24
Lebanon24
06:58 | 2026-03-24
Lebanon24
06:54 | 2026-03-24
Lebanon24
06:36 | 2026-03-24
Lebanon24
06:31 | 2026-03-24
Lebanon24
06:30 | 2026-03-24
