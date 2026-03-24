زلزال بقوة 7.6 جنوب المحيط الهادي

ضرب زلزال قوي بلغت شدته الأولية 7.6 درجة على مقياس ريختر قرب في اليوم الثلاثاء.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق حوالي 237 كيلومترا (148 ميلا).



يشار إلى أن الزلازل التي تحدث على أعماق أقل يشعر بها الناس على السطح بقوة أكبر.



وكان مركز الهزة في البحر، على بعد 153 كيلومتراً (95 ميلاً) غرب نييافو، في الدولة الجزرية.



ولم ترد تقارير فورية عن أي أضرار.

