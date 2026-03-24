مستجدات الحرب بين وزيري خارجية إيران ومصر

بحث ، ، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي تطورات الحرب في ، وذلك خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن .





ووفقا لبيان صادر عن الخارجية فقد بحث عراقجي وعبد العاطي جهود خفض التوتر في المنطقة.



وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والمشاورات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح بيان الخارجية الإيرانية أن عراقجي عرض "أحدث وجهات نظر" بشأن الحرب، فيما استعرض عبد العاطي "أحدث المشاورات التي أجرتها بلاده مع أطراف إقليمية ودولية بهدف خفض حدة التوترات في المنطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وفي السياق نقلت شبكة "سي. بي. أس." الأميركية عن مسؤول رفيع في الخارجية الإيرانية قولَهُ، إنّ تلقّت نقاطا للتفاوض، من عبرَ وسطاء، مشيرا إلى أنّ هذه النقاط قيد الدراسة.