تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
عراقجي أبلغ ويتكوف سراً بموافقة مجتبى خامنئي على التفاوض.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
24-03-2026
|
04:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
، الثلاثاء، بأن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي أبلغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سراً بموافقة المرشد
الإيراني
، مجتبى خامنئي، على التفاوض.
وقالت مصادر لـ"يديعوت أحرونوت" إن مجتبى خامنئي وافق على التفاوض مع أميركا والتوصل لاتفاق.
وأضافت المصادر أن المرشد الجديد وافق على إنهاء الحرب بسرعة وفقاً لاشتراطات
إيران
.
وبعد إمهاله إيران 48 ساعة من أجل فتح مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشكل مفاجئ، الاثنين، أنه وجه بتأجيل أية ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة
الإيرانية
5 أيام.
كما أضاف
ترامب
في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن أميركا وإيران أجرتا محادثات جيدة ومثمرة للغاية خلال اليومين الماضيين.
وكتب قائلاً: "يسرني أن أبلغكم أن
الولايات المتحدة
وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للأعمال العدائية في
الشرق الأوسط
. واستنادًا إلى مضمون هذه المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال هذا الأسبوع، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية وبنيتها التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام".
هذا وربط تجميد الضربات بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية بين البلدين.
ولاحقاً أوضح ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن الاتفاق مع الجانب الإيراني قد يتم خلال 5 أيام أو أقل. وأردف أن "إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون خمسة أيام أو أقل".
كما أضاف بتصريح مقتضب بعدها، أن "الأمور تجري بشكل جيد جداً" بشأن إيران، وفق "فرانس برس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: عراقجي أبلغ ويتكوف سرا بموافقة مجتبى خامنئي على التفاوض
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: عراقجي أبلغ ويتكوف سرا بموافقة مجتبى خامنئي على التفاوض
24/03/2026 13:39:07
24/03/2026 13:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي يكشف سر عن "مجتبى خامنئي"!
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي يكشف سر عن "مجتبى خامنئي"!
24/03/2026 13:39:07
24/03/2026 13:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر مقر اجتماع والده قبل دقائق من قصفه.. تقرير أميركي يكشف: هكذا نجا مجتبى خامنئي من الموت
Lebanon 24
غادر مقر اجتماع والده قبل دقائق من قصفه.. تقرير أميركي يكشف: هكذا نجا مجتبى خامنئي من الموت
24/03/2026 13:39:07
24/03/2026 13:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة كلامية بين عراقجي وويتكوف.. تقرير يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
مشادة كلامية بين عراقجي وويتكوف.. تقرير يكشف تفاصيلها
24/03/2026 13:39:07
24/03/2026 13:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة
يديعوت أحرونوت
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج.. جلسة أممية عاجلة الأربعاء
Lebanon 24
لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج.. جلسة أممية عاجلة الأربعاء
06:58 | 2026-03-24
24/03/2026 06:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّاً على ما يحصل في لبنان... تهديد إيرانيّ لإسرائيل
Lebanon 24
ردّاً على ما يحصل في لبنان... تهديد إيرانيّ لإسرائيل
06:58 | 2026-03-24
24/03/2026 06:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفاً للاريجاني.. من هو الأمن العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران؟
Lebanon 24
خلفاً للاريجاني.. من هو الأمن العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران؟
06:54 | 2026-03-24
24/03/2026 06:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران
Lebanon 24
ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران
06:36 | 2026-03-24
24/03/2026 06:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سكان هذه المناطق الجنوبيّة... إنذار من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
إلى سكان هذه المناطق الجنوبيّة... إنذار من أفيخاي أدرعي
06:31 | 2026-03-24
24/03/2026 06:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن المستهدف في الحازمية... متى وصل ومن كان معه في الشقة؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن المستهدف في الحازمية... متى وصل ومن كان معه في الشقة؟
11:45 | 2026-03-23
23/03/2026 11:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
Lebanon 24
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
12:00 | 2026-03-23
23/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن شقة الحازمية المستهدفة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات عن شقة الحازمية المستهدفة.. ماذا كشفت؟
12:29 | 2026-03-23
23/03/2026 12:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إستهداف شقة في الحازمية وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بالفيديو... إستهداف شقة في الحازمية وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ
10:00 | 2026-03-23
23/03/2026 10:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُستهدف في الحازمية؟
Lebanon 24
من هو المُستهدف في الحازمية؟
10:31 | 2026-03-23
23/03/2026 10:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:58 | 2026-03-24
لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج.. جلسة أممية عاجلة الأربعاء
06:58 | 2026-03-24
ردّاً على ما يحصل في لبنان... تهديد إيرانيّ لإسرائيل
06:54 | 2026-03-24
خلفاً للاريجاني.. من هو الأمن العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران؟
06:36 | 2026-03-24
ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران
06:31 | 2026-03-24
إلى سكان هذه المناطق الجنوبيّة... إنذار من أفيخاي أدرعي
06:30 | 2026-03-24
تقرير لـ"New York Times": أميركا وإسرائيل سيدفعان ثمن الحرب على إيران
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
24/03/2026 13:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
24/03/2026 13:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
24/03/2026 13:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24