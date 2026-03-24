Advertisement

عربي-دولي

عراقجي أبلغ ويتكوف سراً بموافقة مجتبى خامنئي على التفاوض.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
24-03-2026 | 04:58
عراقجي أبلغ ويتكوف سراً بموافقة مجتبى خامنئي على التفاوض.. تقرير يكشف التفاصيل
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سراً بموافقة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، على التفاوض.

وقالت مصادر لـ"يديعوت أحرونوت" إن مجتبى خامنئي وافق على التفاوض مع أميركا والتوصل لاتفاق.

وأضافت المصادر أن المرشد الجديد وافق على إنهاء الحرب بسرعة وفقاً لاشتراطات إيران.

وبعد إمهاله إيران 48 ساعة من أجل فتح مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ، الاثنين، أنه وجه بتأجيل أية ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية 5 أيام.
كما أضاف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن أميركا وإيران أجرتا محادثات جيدة ومثمرة للغاية خلال اليومين الماضيين.

وكتب قائلاً: "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط. واستنادًا إلى مضمون هذه المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال هذا الأسبوع، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية وبنيتها التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام".
هذا وربط تجميد الضربات بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية بين البلدين.

ولاحقاً أوضح ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن الاتفاق مع الجانب الإيراني قد يتم خلال 5 أيام أو أقل. وأردف أن "إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون خمسة أيام أو أقل".

كما أضاف بتصريح مقتضب بعدها، أن "الأمور تجري بشكل جيد جداً" بشأن إيران، وفق "فرانس برس".
