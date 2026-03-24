تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

استخبارات أوكرانيا حاولت شراء مسيرات لتنفيذ هجمات بموسكو.. هذا ما كشفته روسيا

Lebanon 24
24-03-2026 | 05:41
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولةً من جانب أجهزة الاستخبارات الأوكرانية للحصول على طائرات مسيّرة مزودة بتقنية الألياف الضوئية من إحدى شركات موسكو، بهدف تنفيذ هجمات في العاصمة الروسية وضواحيها.

وجاء في بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي: "أحبطت السلطات الأوكرانية محاولةً للاستيلاء على طائرات مسيّرة من شركة في موسكو، تستخدمها القوات المسلحة الروسية لإمداد الوحدات وتدمير معدات العدو، يتم التحكم بهذه الطائرات عبر كابلات الألياف الضوئية، وهي قادرة على نقل حمولة تصل إلى 20 كيلوغراماً".

وأكد أن هذه المسيرات، لو تم تزويدها بأجهزة متفجرة، لكانت منحت الاستخبارات الأوكرانية وسيلة قوية للاستخدام ضد أهداف محددة في موسكو.

كما أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي هجمات قال إن أجهزة استخبارات أوكرانية حاولت تنفذيها في موسكو وضواحيها.
وأضاف في البيان: "تلقى جهاز الأمن الاتحادي معلوماتٍ تفيد باستعدادات أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمليات تخريب وهجمات إرهابية في موسكو وضواحيها، استهدفت مواقع حيوية ومسؤولين حكوميين وموظفين في وزارة الدفاع الروسية وقوات إنفاذ القانون".

ولمنع هذه المخططات، تم رفع حالة التأهب القصوى في وحدات من جهاز الأمن الاتحادي الروسي ووزارة الداخلية الروسية والحرس الوطني الروسي.

وختم بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ذاكراً أنه "نتيجة للإجراءات المتخذة، تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية البارزة باستخدام العبوات الناسفة البدائية الصنع والطائرات المسيرة، والتي خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد العسكريين الموجودين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى المنشآت الاستراتيجية في ضواحي موسكو".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24