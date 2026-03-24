استخبارات أوكرانيا حاولت شراء مسيرات لتنفيذ هجمات بموسكو.. هذا ما كشفته روسيا

أعلن جهاز الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولةً من جانب أجهزة الاستخبارات للحصول على طائرات مسيّرة مزودة بتقنية الألياف الضوئية من إحدى شركات ، بهدف تنفيذ هجمات في العاصمة الروسية وضواحيها.



وجاء في بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي: "أحبطت السلطات الأوكرانية محاولةً للاستيلاء على طائرات مسيّرة من شركة في موسكو، تستخدمها القوات المسلحة الروسية لإمداد الوحدات وتدمير معدات العدو، يتم التحكم بهذه الطائرات عبر كابلات الألياف الضوئية، وهي قادرة على نقل حمولة تصل إلى 20 كيلوغراماً".



وأكد أن هذه المسيرات، لو تم تزويدها بأجهزة متفجرة، لكانت منحت الاستخبارات الأوكرانية وسيلة قوية للاستخدام ضد أهداف محددة في موسكو.



كما أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي هجمات قال إن أجهزة استخبارات أوكرانية حاولت تنفذيها في موسكو وضواحيها.

وأضاف في البيان: "تلقى جهاز الأمن الاتحادي معلوماتٍ تفيد باستعدادات أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمليات تخريب وهجمات إرهابية في موسكو وضواحيها، استهدفت مواقع حيوية ومسؤولين حكوميين وموظفين في وقوات إنفاذ القانون".



ولمنع هذه المخططات، تم رفع حالة التأهب القصوى في وحدات من جهاز الأمن الاتحادي الروسي ووزارة الداخلية الروسية والحرس الوطني الروسي.



وختم بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ذاكراً أنه "نتيجة للإجراءات المتخذة، تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية البارزة باستخدام العبوات الناسفة البدائية الصنع والطائرات المسيرة، والتي خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد العسكريين الموجودين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى المنشآت الاستراتيجية في ضواحي موسكو".