كان على تواصل مع شخصيّة يمنيّة... شابٌ حاول إغتيال بن غفير ورسالة تكشف ما كتبه

كشفت تحقيقات "الشاباك" والشرطة ، عن إجهاض محاولة لاغتيال وزير إيتمار .



وفي هذا السياق، أشارت القناة الإسرائيلية السابعة إلى "سماح الرقابة العسكرية بنشر تفاصيل الحادث، الذي تورط فيه شاب من سكان ، يبلغ من العمر 20 عامًا".



وبحسب بيان المدعي العام، تواصل المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع شخصية في اليمن، شجعته على تنفيذ عملية اغتيال بن غفير.



ووفقًا لدوائر رصد إسرائيلية، كتب المتهم للشخصية : "في كل لحظة أشتاق فيها لأصدقائي، أغتنم كل فرصة ممكنة في حياتي لمواجهة ، عسى أن أموت ميتة ".



وأشارت تحقيقات "الشاباك" إلى أن "المتهم كان على اتصال أيضًا بأحد العناصر المتطرفة في ". (ارم نيوز)

