واشنطن تدرس نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوا لدعم عمليات محتملة في إيران

أعلن مسؤولون في الأميركية ان كبار العسكريين يدرسون إمكانية نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوا لدعم عمليات عسكرية محتملة في .



ولفت المسؤولون لصحيفة " تايمز" إلى أن المقترح يشمل إرسال لواء من "قوة الاستجابة الفورية" يضم نحو 3000 جندي، إلى جانب عناصر من هيئة أركان قيادة الفرقة للمساعدة في تخطيط وتنسيق المهام في ساحة معركة وصفوها بأنها "تزداد تعقيداً".



ووصف المسؤولون هذه التحركات بأنها "تخطيط احترازي"، مؤكدين أن أو الأميركية (سنتكوم) لم يصدرا أوامر تنفيذية حتى الآن. وامتنعت القيادة المركزية عن التعليق على هذه الأنباء.



وتشير الخطط المطروحة إلى إمكانية استخدام هذه القوات للسيطرة على خرج، التي تمثل الشريان لصادرات .



كما يبرز خيار آخر يتمثل في تكليف نحو 2500 جندي من وحدة الحادية والثلاثين التابعة للمارينز، والمتواجدة حالياً في طريقها إلى المنطقة، بتنفيذ المهمة في حال صدور توجيهات من الرئيس.







