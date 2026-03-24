Najib Mikati
عربي-دولي

واشنطن تدرس نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوا لدعم عمليات محتملة في إيران

Lebanon 24
24-03-2026 | 06:19
واشنطن تدرس نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوا لدعم عمليات محتملة في إيران
واشنطن تدرس نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوا لدعم عمليات محتملة في إيران photos 0
أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية ان كبار القادة العسكريين يدرسون إمكانية نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوا لدعم عمليات عسكرية محتملة في إيران.

ولفت المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن المقترح يشمل إرسال لواء من "قوة الاستجابة الفورية" يضم نحو 3000 جندي، إلى جانب عناصر من هيئة أركان قيادة الفرقة للمساعدة في تخطيط وتنسيق المهام في ساحة معركة وصفوها بأنها "تزداد تعقيداً".

ووصف المسؤولون هذه التحركات بأنها "تخطيط احترازي"، مؤكدين أن البنتاغون أو القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لم يصدرا أوامر تنفيذية حتى الآن. وامتنعت القيادة المركزية عن التعليق على هذه الأنباء.

وتشير الخطط المطروحة إلى إمكانية استخدام هذه القوات للسيطرة على جزيرة خرج، التي تمثل الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.

كما يبرز خيار آخر يتمثل في تكليف نحو 2500 جندي من وحدة الاستطلاع الحادية والثلاثين التابعة للمارينز، والمتواجدة حالياً في طريقها إلى المنطقة، بتنفيذ المهمة في حال صدور توجيهات من الرئيس.


نيويورك تايمز: البنتاغون يدرس نشر قوات من الفرقة 82 المحمولة جوا لدعم العمليات بإيران
واشنطن بوست: إلغاء مناورات للفرقة 82 المحمولة جوا مع احتمالية نشرها بالشرق الأوسط
ترامب: كل ما نشر عن حرب محتملة مع إيران كتب بشكل خاطئ
رويترز عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط
