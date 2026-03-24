ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران

أكد 3 مسؤولين إسرائيليين كبار اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع .واستبعد المسؤولون أن تبدي موافقة على المطالب الأميركية لإنهاء الحرب، نقلا عن " ".وأمس الاثنين، قال الرئيس الأميركي إن طهران تريد التوصل إلى تسوية، مشيرا إلى أن محادثات تمهيدية بدأت ليل السبت.وأكد الرئيس الأميركي في مقابلة مع "فرانس برس"، إجراء مفاوضات مع طهران، ووصفها بأنها "جيدة وعظيمة".وشدد ترامب على ظهور "فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع طهران ستحدد ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق أوسع".وتابع الرئيس الأميركي: "إيران تريد السلام ووافقت على عدم حيازة أية أسلحة نووية".وأكد ترامب أن إيران جادة في موقفها هذه المرة، وقال: "أمام إيران فرصة وعليها استغلالها لإنهاء التهديدات ضد ".وأتت تصريحات ترامب بعدما نفى رئيس محمد باقر قاليباف في منشور على حسابه في منصة "أكس"، إجراء مفاوضات مع طهران وكتب: "لم نُجرِ مفاوضات مع الولايات المتحدة"، مضيفاً "تستخدم الأخبار المزيّفة للتلاعب بالأسواق المالية وأسواق ، وللهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل".كما أعلنت ، أمس الاثنين، أنها تلقت "رسائل من دول صديقة" بشأن طلب أميركي لإجراء مباحثات، نافية أن يكون الطرفان قد أجريا أي تفاوض منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.