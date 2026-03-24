تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران

Lebanon 24
24-03-2026 | 06:36
A-
A+
ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران
ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد 3 مسؤولين إسرائيليين كبار اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران.

واستبعد المسؤولون أن تبدي طهران موافقة على المطالب الأميركية لإنهاء الحرب، نقلا عن "رويترز".

وأمس الاثنين، قال الرئيس الأميركي ترامب إن طهران تريد التوصل إلى تسوية، مشيرا إلى أن محادثات تمهيدية بدأت ليل السبت.
وأكد الرئيس الأميركي في مقابلة مع "فرانس برس"، إجراء مفاوضات مع طهران، ووصفها بأنها "جيدة وعظيمة".

وشدد ترامب على ظهور "فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع طهران ستحدد ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق أوسع".

وتابع الرئيس الأميركي: "إيران تريد السلام ووافقت على عدم حيازة أية أسلحة نووية".

وأكد ترامب أن إيران جادة في موقفها هذه المرة، وقال: "أمام إيران فرصة وعليها استغلالها لإنهاء التهديدات ضد الولايات المتحدة".

وأتت تصريحات ترامب بعدما نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على حسابه في منصة "أكس"، إجراء مفاوضات مع طهران وكتب: "لم نُجرِ مفاوضات مع الولايات المتحدة"، مضيفاً "تستخدم الأخبار المزيّفة للتلاعب بالأسواق المالية وأسواق النفط، وللهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل".

كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أنها تلقت "رسائل من دول صديقة" بشأن طلب أميركي لإجراء مباحثات، نافية أن يكون الطرفان قد أجريا أي تفاوض منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
 
ترامب: نجري مباحثات مع إيران لتحديد ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أوسع
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 15:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 15:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 15:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 15:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24