Advertisement

عربي-دولي

لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج.. جلسة أممية عاجلة الأربعاء

Lebanon 24
24-03-2026 | 06:58
لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج.. جلسة أممية عاجلة الأربعاء
يجتمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غدا الأربعاء، لعقد جلسة عاجلة لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي.

وأفاد المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة من الدول ستعرض مسودة قرار "بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على الإمارات والبحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية، الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدى إلى مقتل أبرياء".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طلبت، الخميس الماضي، عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لبحث الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافا مدنية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.

ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج هذه الهجمات، التي نفذت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بأنها "تثير قلقا بالغا على السلام والأمن الدوليين"، نظرا لما تسببه من آثار خطرة على حقوق الإنسان.

وأكدت المذكرة أن الهجمات "غير مبررة"، وجاءت رغم تأكيد دول الخليج أن أراضيها لن تستخدم في شن هجمات ضد إيران، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترحيب عربي بإدانة مجلس الأمن للهجمات الإيرانية على دول الخليج ومطالبات بوقفها
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 15:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: نتضامن مع دول الخليج والأردن في وجه الهجمات الإيرانية وندينها بشكل قاطع
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 15:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: دول الخليج تقاتل وإيران ارتكبت خطأ فادحا بشنها هجمات ضدها والإمارات ستجمد الأصول الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 15:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع وزاري طارئ خليجي – أوروبي لبحث الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها الإقليمية والدولية
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 15:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:32 | 2026-03-24
Lebanon24
09:30 | 2026-03-24
Lebanon24
09:26 | 2026-03-24
Lebanon24
09:17 | 2026-03-24
Lebanon24
09:00 | 2026-03-24
Lebanon24
08:59 | 2026-03-24
