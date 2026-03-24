لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج.. جلسة أممية عاجلة الأربعاء

يجتمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غدا الأربعاء، لعقد جلسة عاجلة لبحث تداعيات الهجمات على دول العربي.وأفاد المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة من الدول ستعرض مسودة قرار "بشأن الاعتداء العسكري الأخير على والبحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية، الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدى إلى مقتل أبرياء".وكانت دول مجلس التعاون قد طلبت، الخميس الماضي، عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لبحث الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافا مدنية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء .ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج هذه الهجمات، التي نفذت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بأنها "تثير قلقا بالغا على السلام والأمن الدوليين"، نظرا لما تسببه من آثار خطرة على حقوق الإنسان.وأكدت المذكرة أن الهجمات "غير مبررة"، وجاءت رغم تأكيد دول الخليج أن أراضيها لن تستخدم في شن هجمات ضد ، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل.