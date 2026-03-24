عربي-دولي

طائرة الشبح "B-2"... كيف غيّرت مفهوم القتال الجويّ؟

Lebanon 24
24-03-2026 | 09:00
طائرة الشبح B-2... كيف غيّرت مفهوم القتال الجويّ؟
طائرة الشبح B-2... كيف غيّرت مفهوم القتال الجويّ؟ photos 0
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ طائرة الشبح "B-2"، تُعدّ واحدة من أكثر الطائرات العسكرية تطورًا في العالم، حيث تمثل نقلة نوعية في مجال الطيران الحربي بفضل تقنياتها المتقدمة وقدرتها الفائقة على التخفي.

وطوّرت الولايات المتحدة الطائرة خلال فترة الحرب الباردة لتكون أداة استراتيجية قادرة على اختراق أقوى أنظمة الدفاع الجوي دون أن يتم رصدها.

وتتميز طائرة "B-2" بتصميمها الفريد الذي يشبه الجناح الطائر، وهو ما يمنحها قدرة عالية على تقليل البصمة الرادارية.

كذلك، لا تحتوي الطائرة على ذيل تقليدي، مما يقلل من انعكاس موجات الرادار.

وفي السياق عينه، تمت صناعة الطائرة من مواد خاصة تمتص الإشعاعات الرادارية، ما يجعل اكتشافها أمرًا بالغ الصعوبة.

إلى جانب ذلك، تعتمد الطائرة على أنظمة إلكترونية متطورة تتيح لها التحليق بدقة عالية في مختلف الظروف الجوية، مع قدرة على تنفيذ مهامها بشكل مستقل إلى حد كبير.

وصُممت "B-2" لحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك القنابل النووية والتقليدية.

ولتنفيذ ضربات عميقة داخل أراضي العدوّ، يمكن لـ "B-2" الطيران لمسافات طويلة جدًا دون الحاجة إلى التزود بالوقود.

وبشكل عام، تكمن أهمية "B-2" في قدرتها على تنفيذ هجمات دقيقة ضد أهداف عالية القيمة، مثل مراكز القيادة والقواعد العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي، دون تعريض الطيارين لخطر كبير.

ومنذ دخولها الخدمة في تسعينيات القرن الماضي، شاركت "B-2" في عدة عمليات عسكرية، أبرزها في كوسوفو، العراق، وأفغانستان.

وقد أثبتت فعاليتها في تدمير أهداف استراتيجية مع الحفاظ على عنصر المفاجأة.

كما تُستخدم هذه الطائرة كجزء من استراتيجية الردع، حيث تشكل تهديدًا دائمًا لأي خصم محتمل بفضل قدرتها على الوصول إلى أي نقطة تقريبًا في العالم.

ورغم قدراتها الهائلة، تُعد "B-2" من أغلى الطائرات في التاريخ، إذ تصل تكلفة الواحدة منها إلى مليارات الدولارات. (ارم نيوز)
