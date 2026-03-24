مكالمة بين ويتكوف وعراقجي والأخير يؤكد: حصلنا على موافقة المرشد لإنهاء الحرب بسرعة

قال عباس عراقجي للمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إنهم حصلوا على موافقة ومباركة المرشد الجديد مجتبى خامنئي لإنهاء الحرب بسرعة، وفق ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء.



ونقلت "يديعوت أحرونوت" تفاصيل مكالمة جمعت بين ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر من جهة، وعراقجي من جهة أخرى.



وأوضحت الصحيفة أن ممثلين كبارا من والولايات المتحدة شاركوا في المفاوضات التي بدأت الخميس الماضي، بينما تم إقصاء ولم تتلق حتى تقريرا رسميا من .



واستمر الاتصال بين والإيرانيين لمدة رغم تراكم التوترات بينهما، إذ يعتقد الإيرانيون أن واشنطن خدعتهم في جولة المحادثات السابقة في جنيف، غير أن عراقجي فهم أنه لا توجد أي طريقة أخرى لإنهاء الحرب غير التفاوض.



وقال عراقجي للمسؤولين الأميركيين: "أنا هنا بعد أن حصلنا على موافقة ومباركة من مجتبى، لإغلاق الملف في أقرب وقت طالما سيتم تلبية شروطنا"، وفقا لأشخاص اطلعوا على محتوى المحادثة.



وشرح مسؤول إسرائيلي، بعد دراسته للأمر: "كان من المهم لعراقجي أن يظهر للولايات المتحدة النظام والاستقرار في الحكم في إيران"، عكس ما توقعته واشنطن والقدس تماما.



من جهة أخرى"، قال المسؤول "كان مهما جدا له أن يعرف الأميركيون أنه جاء بتفويض من أصحاب السلطة".



وفي تفاصيل المكالمات التي تحولت لاحقا إلى مسودة تبادلها الأطراف، وافق الإيرانيون على تقديم التنازلات التي وافقوا عليها في الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف قبل الحرب، وأبدوا استعدادهم لمناقشة نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى ، غير أنهم يرفضون تقديم تنازلات في برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف تخصيب اليورانيوم بالكامل داخل إيران.



وخلال المكالمة، انفعل ويتكوف ورفع صوته وصرخ، وقال لعراقجي إن أعلن أن إيران لن تخصب اليورانيوم، وفق الصحيفة.



وبحسب المصدر، استمرت المكالمة لبعض الوقت، ومع انتهائها تركت زخما لم يتوقف منذ ذلك الحين، حتى كشف وجود المكالمة السرية أمس، مع تبادل المسودات وأفكار إنهاء الحرب، غير أن إسرائيل أبدت قلقها.

