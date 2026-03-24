تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

منذ بدء الحرب... كم هجوماً إلكترونيّاً شنّه "حزب الله" وإيران على إسرائيل؟

Lebanon 24
24-03-2026 | 09:30
A-
A+
منذ بدء الحرب... كم هجوماً إلكترونيّاً شنّه حزب الله وإيران على إسرائيل؟
منذ بدء الحرب... كم هجوماً إلكترونيّاً شنّه حزب الله وإيران على إسرائيل؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مسؤولاً إسرائيلياً كشف حصيلة هجمات إيران و"حزب الله" الإلكترونية على إسرائيل خلال عملية "زئير الأسد" على الجبهتين الإيرانية واللبنانية.

ونقلت قناة "آي 24" الإسرائيلية عن رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية، يوسي كارادي، تعرض 50 مؤسسة وشركة في إسرائيل لـ"تدمير رقمي"، أفضى إلى محو قواعد بياناتها بالكامل منذ بدء عملية "زئير الأسد".

واعتبر أن ذلك يعد ارتفاعًا كبيرًا في حجم الأضرار مقارنةً بالفترات السابقة، حيث لم يُسجل سوى 20 حالة مماثلة خلال النصف الثاني من عام 2025.
 
وأكد المسؤول الإسرائيلي رسميًا، أن "إيران كانت وراء اختراق لوحات بيانات سكك حديد إسرائيل قبل حوالي أسبوعين، وهو حدث تسبب في حالة من الذعر بين الركاب".

وبحسب بيانات الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية، التي كشف عنها تقرير القناة العبرية، تشن نحو 20 خلية هجومية تابعة لإيران، و"حزب الله" حملات يومية متواصلة ضد الاقتصاد الإسرائيلي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم رصد 50 هجومًا إلكترونيًا (هجمات على شبكات الحاسوب)، وهي هجمات مصممة لتدمير أو تعطيل البنية التحتية ماديًا ورقميًا.

وفي 18% من الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها، سُجّل توقف كامل لأنشطة المؤسسات المستهدفة.

وبحسب تقرير القناة، يركز المهاجمون حاليًا على استخلاص كميات هائلة من المعلومات من شركات الهندسة والبنية التحتية المدنية، والمؤسسات الأكاديمية، وكاميرات المراقبة في الأماكن العامة.

وترصد منظومة الأمن السيبراني الإسرائيلية اتجاهًا خطيرًا، يتمثل في "إغلاق الحلقة" الاستخباراتية، إذ يجمع المخترقون معلومات عن عائلات أفراد قوات الأمن بهدف تنفيذ عمليات إرهابية عدائية مُستهدفة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية إلى هجوم "الحرب النفسية"، الذي استهدف محطات القطارات، حيث ظهرت لافتات تحث الركاب على الفرار إلى الملاجئ. وصرح قائلًا: "إيران مسؤولة عن هذا الهجوم".
 
وإلى ذلك، كشف عن رصد نحو 50 محاولة إيرانية للسيطرة على كاميرات المراقبة في الأماكن العامة؛ وأقر بأنه "لا يزال العمل جاريًا على إصلاح بعضها حتى اليوم".

واعترف يوسي كارادي: "يحقق العدو نجاحات، ويعود ذلك إلى ضعف مستوى الحماية وضعف كلمات المرور".

ومنذ بداية القتال، تلقى الخط الإسرائيلي الساخن 119، التابع لقيادة الأمن السيبراني 4019 مكالمة، نصفها تقريبًا يتعلق بالهندسة الاجتماعية (التصيد الاحتيالي).

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى بمرتين على الأقل، حيث تمتنع العديد من المؤسسات والشركات عن الإبلاغ.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي منذ حرب الـ12 يومًا في حزيران العام الماضي.

وألمحت القناة الإسرائيلية إلى زيادة حدة التوتر في الساحة السيبرانية الإسرائيلية خلال فترات القتال البري، واعتبرت ذلك أداة يستخدمها العدو في ممارسة ضغط نفسي على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. 
 
ويشير مصطلح "التدمير الرقمي" إلى حذف الخوادم والنسخ الاحتياطية بطريقة، تحول دون استئناف الشركات عملها دون تدشين بنية تحتية جديدة.

واختتم المسؤول الإسرائيلي حديثه قائلًا: "لا أنام ليلًا لأن الإيرانيين يبحثون عن صورة للنصر. فحتى لو انتهى القتال على الجبهة، لا يوجد وقف إطلاق نار في العالم السيبراني. رأينا في الماضي أنه في اليوم التالي لوقف إطلاق النار، يتضاعف عدد الهجمات". 
مواضيع ذات صلة
لماذا تخوض إسرائيل حربا ضد "حزب الله" وإيران في الوقت عينه؟
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 21:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: حزب الله وإيران شنا هجوما صاروخيا مشتركا على شمال إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 21:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي: هذا عدد الصواريخ والمسيّرات التي أطلقها "حزب الله" منذ دخوله الحرب
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 21:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: كيف يسعى كل من"حزب الله"وإيران للحفاظ على الممر مع فنزويلا؟
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 21:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

قوات الأمن

الإسرائيلي

في إسرائيل

إيران على

الإيرانية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:13 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:12 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:03 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-03-24
Lebanon24
14:35 | 2026-03-24
Lebanon24
14:13 | 2026-03-24
Lebanon24
14:12 | 2026-03-24
Lebanon24
14:03 | 2026-03-24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24