رئيس أركان فرنسا يهاجم واشنطن: حليفٌ "لا يمكن التنبؤ به"!

شنت رئاسة أركان الجيش الفرنسي هجوماً دبلوماسياً لافتاً على السياسات الأميركية، حيث وصف رئيس الأركان، فابيان ماندو، بأنها "حليف لا يمكن التنبؤ بتصرفاته"، معتبراً أن هذا النهج بات يهدد أمن ومصالحها الحيوية بشكل مباشر.



وأوضح ماندو، خلال منتدى للأمن والدفاع في ، أن تتجاهل إخطار حلفائها المقربين عند اتخاذ قرارات بشن عمليات عسكرية، مشيراً إلى استياء باريس من الهجوم الأميركي على وتفرد واشنطن بالقرار، تماماً كما فعلت سابقاً عند انسحابها المفاجئ من أفغانستان.

وفي حين انتقد الرئيس حلفاءه لعدم مشاركتهم في تأمين الملاحة بمضيق هرمز، شدد رئيس الأركان الفرنسي على أن الأولوية القصوى للقوات المسلحة حالياً هي إيجاد سبل مستقلة لحماية مواطنيها العابرين في المنطقة، بعيداً عن تقلبات القرار الأميركي.



