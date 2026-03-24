عربي-دولي

"جيشُ الظل" الإيراني.. كيف تدير طهران معاركها عبر "سلاح الإنترنت"؟

Lebanon 24
24-03-2026 | 11:43
جيشُ الظل الإيراني.. كيف تدير طهران معاركها عبر سلاح الإنترنت؟
تشهد إيران في ظل الحرب الحالية تشديداً غير مسبوق على فضائها الرقمي، حيث تعمد السلطات إلى إدارة الفضاء الإلكتروني بوصفه امتداداً مباشراً لساحات المواجهة العسكرية، معتبرة أن تدفق المعلومات غير المنضبط يمثل تهديداً أمنياً قد يصل إلى حد الخطر الوجودي.
 
وتعتمد الاستراتيجية الإيرانية في هذا السياق على هيكل متعدد الطبقات يتيح التحكم في الوصول إلى المعلومات؛ حيث يتم تقييد "الإنترنت العالمي" وقطعه خلال الأزمات، بينما تظل الشبكة المحلية المعروفة بـ"الإنترنت الأبيض" متاحة تحت رقابة صارمة، مع تخصيص "إنترنت النخب" للمؤسسات والشركات الموثوقة أمنياً.

وتهدف هذه القيود إلى تفكيك أي بنية تنظيمية للاحتجاجات ومنع تداول أي معلومات تتعلق بسير العمليات العسكرية خارج إطار الرواية الرسمية، موظفة الإنترنت كأداة للتعبئة الداخلية.
 
ورغم هذه القبضة الأمنية، نشطت سوق سوداء لكسر الحجب عبر اشتراكات "VPN" وتطبيقات خاصة بأسعار مرتفعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين ومصادرة معدات نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية الذي بدأ ينتشر كوسيلة بديلة للاتصال.
 
وتأتي هذه التطورات الرقمية في وقت حساس تشهد فيه البلاد تصاعداً في الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مراكز استخباراتية وقوات "الباسيج"، مما يجعل السيطرة على المعلومات جزءاً حيوياً من معركة الصمود الداخلي.

مواضيع ذات صلة
عقوبات.. أميركا تستهدف "أسطول الظل" الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 21:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يمكن أن تساعد الضربات الإيرانية في نزع سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 21:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: انفجارات جديدة في طهران ومدينتي "تبريز" و"أورمية" شمالي إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 21:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: "لا حدود" لحق طهران في الدفاع عن نفسها
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 21:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:13 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:12 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:03 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-03-24
Lebanon24
14:35 | 2026-03-24
Lebanon24
14:13 | 2026-03-24
Lebanon24
14:12 | 2026-03-24
Lebanon24
14:03 | 2026-03-24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-24
