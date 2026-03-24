"جيشُ الظل" الإيراني.. كيف تدير طهران معاركها عبر "سلاح الإنترنت"؟

تشهد في ظل الحرب الحالية تشديداً غير مسبوق على فضائها الرقمي، حيث تعمد السلطات إلى إدارة الفضاء الإلكتروني بوصفه امتداداً مباشراً لساحات المواجهة العسكرية، معتبرة أن تدفق المعلومات غير المنضبط يمثل تهديداً أمنياً قد يصل إلى حد الخطر الوجودي.

وتعتمد الاستراتيجية في هذا السياق على هيكل متعدد الطبقات يتيح الوصول إلى المعلومات؛ حيث يتم تقييد "الإنترنت العالمي" وقطعه خلال الأزمات، بينما تظل الشبكة المحلية المعروفة بـ"الإنترنت الأبيض" متاحة تحت رقابة صارمة، مع تخصيص " النخب" للمؤسسات والشركات الموثوقة أمنياً.



وتهدف هذه القيود إلى تفكيك أي بنية تنظيمية للاحتجاجات ومنع تداول أي معلومات تتعلق بسير العمليات العسكرية خارج إطار الرواية الرسمية، موظفة الإنترنت كأداة للتعبئة الداخلية.

ورغم هذه القبضة الأمنية، نشطت سوق سوداء لكسر الحجب عبر اشتراكات "VPN" وتطبيقات خاصة بأسعار مرتفعة، فيما تواصل ملاحقة المتورطين ومصادرة معدات نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية الذي بدأ ينتشر كوسيلة بديلة للاتصال.

وتأتي هذه التطورات الرقمية في وقت حساس تشهد فيه البلاد تصاعداً في الضربات والأميركية التي استهدفت مراكز استخباراتية وقوات "الباسيج"، مما يجعل السيطرة على المعلومات جزءاً حيوياً من معركة الصمود الداخلي.



