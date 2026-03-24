الرئيس الألماني: الحرب على إيران "انتهاكٌ دولي"

وصف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحرب الحالية على بأنها "انتهاك للقانون الجنائي الدولي" و"خطأ سياسي كارثي"، في انتقاد صريح ونادر لسياسة الرئيس الأميركي الخارجية.



واعتبر شتاينماير، في كلمة ألقاها بوزارة الخارجية، أن الولاية الثانية لترامب أحدثت شرخاً في العلاقات الألمانية-الأميركية لا يقل خطورة عن الشرخ الذي تسبب فيه الهجوم الروسي على ، مستبعداً عودة العلاقات عبر الأطلسي إلى ما كانت عليه قبل 20 كانون الثاني 2025.

كما شكك الرئيس الألماني في المبررات الأمريكية للحرب القائمة على ادعاء وجود "هجوم وشيك" ضد ، مؤكداً أنها لا تصمد أمام التدقيق. وتأتي هذه التصريحات، التي اتسمت بحدة أكبر من مواقف المستشار فريدريش ميرتس، في ظل استمرار الهجوم الأميركي على إيران منذ 28 شباط الماضي، والرد بالصواريخ والمسيّرات التي استهدفت منشآت ومصالح في المنطقة.



