Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الألماني: الحرب على إيران "انتهاكٌ دولي"

Lebanon 24
24-03-2026 | 12:33
وصف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحرب الحالية على إيران بأنها "انتهاك للقانون الجنائي الدولي" و"خطأ سياسي كارثي"، في انتقاد صريح ونادر لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية.

واعتبر شتاينماير، في كلمة ألقاها بوزارة الخارجية، أن الولاية الثانية لترامب أحدثت شرخاً في العلاقات الألمانية-الأميركية لا يقل خطورة عن الشرخ الذي تسبب فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، مستبعداً عودة العلاقات عبر الأطلسي إلى ما كانت عليه قبل 20 كانون الثاني 2025.
 
كما شكك الرئيس الألماني في المبررات الأمريكية للحرب القائمة على ادعاء وجود "هجوم وشيك" ضد واشنطن، مؤكداً أنها لا تصمد أمام التدقيق. وتأتي هذه التصريحات، التي اتسمت بحدة أكبر من مواقف المستشار فريدريش ميرتس، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران منذ 28 شباط الماضي، والرد الإيراني بالصواريخ والمسيّرات التي استهدفت منشآت ومصالح في المنطقة.

Advertisement
