عربي-دولي
"وادي السيليكون".. مهندسون إيرانيون في قلب "غوغل" لسرقة أسرار التشفير
Lebanon 24
24-03-2026
|
14:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير لموقع "
نيويورك
بوست" عن تصاعد حدة القلق في
الولايات المتحدة
إثر توجيه اتهامات لمجموعة مهندسين مرتبطين بإيران بالتسلل إلى "
وادي السيليكون
" لسرقة أسرار تقنية حساسة من شركات كبرى، على رأسها "
غوغل
".
ووفقاً للائحة اتهام اتحادية، يواجه ثلاثة مهندسي برمجيات إيرانيين هم الشقيقتان سامانه وسورفور غندالي ومحمد جواد خسروي، تهماً باستغلال مواقعهم الوظيفية للوصول إلى بيانات تتعلق بأمن المعالجات والتشفير وتسريبها لجهات خارجية.
وتسلط القضية الضوء على صلات عائلية للمتهمين بوالد الشقيقتين،
شهاب الدين
غندالي، المقرب من النظام
الإيراني
، مما يعزز مخاوف خبراء من "حرب غير معلنة" واستخباراتية داخل المؤسسات العلمية الأميركية.
وتأتي هذه التطورات لتنضم إلى سلسلة سوابق مقلقة شملت أكاديميين وباحثين اتهموا بالعمل لصالح
طهران
، مما يضع
واشنطن
أمام معضلة الموازنة بين بيئة الابتكار المفتوحة وتشديد الرقابة الأمنية لحماية بنيتها التكنولوجية الاستراتيجية.
