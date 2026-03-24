"وادي السيليكون".. مهندسون إيرانيون في قلب "غوغل" لسرقة أسرار التشفير

كشف تقرير لموقع " بوست" عن تصاعد حدة القلق في إثر توجيه اتهامات لمجموعة مهندسين مرتبطين بإيران بالتسلل إلى " " لسرقة أسرار تقنية حساسة من شركات كبرى، على رأسها " ".



ووفقاً للائحة اتهام اتحادية، يواجه ثلاثة مهندسي برمجيات إيرانيين هم الشقيقتان سامانه وسورفور غندالي ومحمد جواد خسروي، تهماً باستغلال مواقعهم الوظيفية للوصول إلى بيانات تتعلق بأمن المعالجات والتشفير وتسريبها لجهات خارجية.

وتسلط القضية الضوء على صلات عائلية للمتهمين بوالد الشقيقتين، غندالي، المقرب من النظام ، مما يعزز مخاوف خبراء من "حرب غير معلنة" واستخباراتية داخل المؤسسات العلمية الأميركية.

وتأتي هذه التطورات لتنضم إلى سلسلة سوابق مقلقة شملت أكاديميين وباحثين اتهموا بالعمل لصالح ، مما يضع أمام معضلة الموازنة بين بيئة الابتكار المفتوحة وتشديد الرقابة الأمنية لحماية بنيتها التكنولوجية الاستراتيجية.





