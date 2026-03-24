"العبور الآمن".. لندن وباريس تستنفران لتأمين مضيق هرمز من "ألغام" طهران

كشفت صحيفة "التايمز" ، عن خطة مشتركة قيد التطوير بين لندن وباريس لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز، تشمل نشر قدرات بريطانية رائدة عالمياً في مجال إزالة الألغام بالتعاون مع وفرنسا.



وتأتي هذه التحركات في ظل تقارير نقلها موقع "نيويورك بوست" تفيد بامتلاك ما لا يقل عن 12 لغماً بحرياً نشطاً داخل المضيق، من طرازي "ماهم 3" و"ماهم 7"، وهي أنظمة متطورة تعمل بمستشعرات مغناطيسية وصوتية لاستهداف السفن بدقة، مما يهدد نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وبالتوازي مع الاستنفار العسكري، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن وجود قناة دبلوماسية بوساطة (باكستانية - - تركية) لنقل الرسائل بين مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية عباس عراقجي، تهدف إلى إنهاء الحرب وحل العالقة بين الطرفين.