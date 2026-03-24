ترامب: إيران قدمت لنا هدية كبيرة جدا

Lebanon 24
24-03-2026 | 15:57
ترامب: إيران قدمت لنا هدية كبيرة جدا
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إيران قدمت للولايات المتحدة "هدية كبيرة جدا" على صعيد النفط والغاز، مشيرا إلى أن واشنطن تتواصل مع من وصفهم بـ"الأشخاص المناسبين" في إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "كانت هدية كبيرة جدا، توازي قيمتها مبلغا طائلا من المال". ولم يذكر ترامب مزيدا من التفاصيل حول تلك "الهدية".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع ما وصفهم بـ"الأشخاص المناسبين" في إيران، مضيفا أن الإيرانيين يسعون لإبرام اتفاق مع واشنطن.

وأوضح الرئيس الأميركي:"نتواصل مع الأشخاص المناسبين في إيران وهم يريدون إبرام اتفاق.. نطلب من الإيرانيين تحديد اسم للتواصل معه".

وتابع: "نحن قريبون من عقد اتفاق ونسعى لذلك، وربما لا أكون سعيدا بشأن هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يرسل إشارات قد تكون ذات أهمية وقد يكون لها مغزى".

وأضاف ترامب أن "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، سيشاركون في هذه المفاوضات، وأنا كذلك سأسعى لهذه المفاوضات"، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لعقد اتفاق لإنقاذ ملايين الأفراد، لأن "امتلاك طهران أسلحة نووية يهدد العالم".

وأوضح: "لقد قتلنا قادتهم ولم يبق لديهم قادة، وهناك مجموعة نجت، ونحن ننتظر نتائج المحادثات، وقد تسفر عن تغيير في النظام، لكننا نثق بهم".

وفيما يتعلق بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، قال ترامب: "ننتظر تحقيق نتائج بشأن تدفق النفط عبر المضيق، نسعى لإنهاء هذه العملية بأقل عدد من الضحايا، لكن لا يُسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية قد تسمح لهم بالتخصيب المنخفض".

وتابع: "نحن نبحث عن حل بالمفاوضات ولا نزال نبحث، ويجب التذكير أنه لن يُسمح لهم بامتلاك الأسلحة النووية، والشرط الأول والثاني والثالث ألا يكون لهم أسلحة نووية على الإطلاق".

وتحدث ترامب عن إيران قائلا: "لقد ذهب أسطولهم البحري وقواتهم الجوية، ولا توجد وسيلة للتواصل بينهم وبين أنفسهم، حيث ذهبت قواتهم ومعظم صواريخهم، ولم يبق لديهم إلا القليل ليطلقوه. وقد ذهبت معظم قوتهم العسكرية، ونحن نتحرك بحرية في سماء إيران وسماء طهران، ولا أحد منهم يستطيع إسقاط قذائف على طائراتنا أو استهدافها".

وأشار إلى أن القوات الأميركية "نجحت في هذه الحرب نجاحا ليس له مثيل، مثلما جرى في فنزويلا".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة متقدمة على الجدول الزمني لتحقيق أهداف الحرب، ودمرت منصات الصواريخ وأسلحة إيران العسكرية، كما دمرت مفاعلاتها النووية، مضيفا: "لو أردنا تدمير محطات الطاقة لديهم لفعلنا ذلك، ولا أحد يمكنه منعنا".
