
عربي-دولي
وسط التصعيد.. أميركا تدرس إنهاء الحرب دبلوماسيا
Lebanon 24
24-03-2026
|
16:21
أعلن
البيت الأبيض
أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يواصل العمليات العسكرية ضد
إيران
، بالتوازي مع بحث خيارات دبلوماسية "جديدة"، بعد حديثه عن محادثات مع
طهران
وظهور وسطاء محتملين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن العمليات العسكرية، التي تحمل اسم "الغضب الملحمي"، تتواصل "بلا هوادة" لتحقيق الأهداف التي حددها القائد الأعلى ووزارة الدفاع الأميركية، فيما يجري في الوقت نفسه استكشاف مسار تفاوضي محتمل.
وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها استهدفت أكثر من "9 آلاف" هدف عسكري داخل إيران منذ بدء العمليات، مؤكدة أن الضربات أدت إلى تقليص كبير في القدرات القتالية
الإيرانية
.
كما أفادت تقارير بأن وزارة الحرب الأميركية تدرس نشر نحو "3 آلاف" جندي من الفرقة "82" المحمولة جواً، ضمن خطط احترازية لتعزيز العمليات، مع التأكيد أن قرار إرسال قوات برية إلى داخل إيران لم يُتخذ بعد.
وبحسب مسؤولين، تهدف هذه الخطوة إلى منح
واشنطن
خيارات أوسع، تشمل تأمين مواقع استراتيجية أو دعم عمليات عسكرية محتملة، في ظل تعقّد متزايد في ساحة المواجهة.
وتعكس هذه التحركات، وفق التقديرات، مزيجاً من التصعيد العسكري والاستعدادات الميدانية، بالتوازي مع مساعٍ دبلوماسية لا تزال غير واضحة المعالم.
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي ونتنياهو يدرسان بنود صفقة لإنهاء التصعيد مع إيران!
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي ونتنياهو يدرسان بنود صفقة لإنهاء التصعيد مع إيران!
25/03/2026 02:20:20
25/03/2026 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل مختلف المسارات الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع أميركا
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل مختلف المسارات الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع أميركا
25/03/2026 02:20:20
25/03/2026 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: لا يبدو أن أميركا تريد إنهاء الحرب وسنواصل الدفاع عن أنفسنا
Lebanon 24
عراقجي: لا يبدو أن أميركا تريد إنهاء الحرب وسنواصل الدفاع عن أنفسنا
25/03/2026 02:20:20
25/03/2026 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: أميركا تصورت أنها تستطيع إنهاء الحرب خلال فترة قصيرة مثلما فعلت في فنزويلا لكنها فشلت
Lebanon 24
لاريجاني: أميركا تصورت أنها تستطيع إنهاء الحرب خلال فترة قصيرة مثلما فعلت في فنزويلا لكنها فشلت
25/03/2026 02:20:20
25/03/2026 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
العراق: توقيف 4 أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا
Lebanon 24
العراق: توقيف 4 أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا
18:02 | 2026-03-24
24/03/2026 06:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يضغط لتشديد شروط التفاوض
Lebanon 24
الحرس الثوري يضغط لتشديد شروط التفاوض
17:59 | 2026-03-24
24/03/2026 05:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير منصة صواريخ إيرانية
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير منصة صواريخ إيرانية
17:57 | 2026-03-24
24/03/2026 05:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نفط إيران يحرج ترامب.. انتقادات بسبب تخفيف العقوبات
Lebanon 24
نفط إيران يحرج ترامب.. انتقادات بسبب تخفيف العقوبات
17:56 | 2026-03-24
24/03/2026 05:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تؤكّد: العمليات في لبنان مستمرة
Lebanon 24
إسرائيل تؤكّد: العمليات في لبنان مستمرة
17:55 | 2026-03-24
24/03/2026 05:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
03:02 | 2026-03-24
24/03/2026 03:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
10:22 | 2026-03-24
24/03/2026 10:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
11:04 | 2026-03-24
24/03/2026 11:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
09:50 | 2026-03-24
24/03/2026 09:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
04:42 | 2026-03-24
24/03/2026 04:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
18:02 | 2026-03-24
العراق: توقيف 4 أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا
17:59 | 2026-03-24
الحرس الثوري يضغط لتشديد شروط التفاوض
17:57 | 2026-03-24
الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير منصة صواريخ إيرانية
17:56 | 2026-03-24
نفط إيران يحرج ترامب.. انتقادات بسبب تخفيف العقوبات
17:55 | 2026-03-24
إسرائيل تؤكّد: العمليات في لبنان مستمرة
17:47 | 2026-03-24
هجوم قرب بوشهر.. طهران تتحدث عن ضربة بلا أضرار وتحذيرات من التصعيد
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
25/03/2026 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
25/03/2026 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
25/03/2026 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
