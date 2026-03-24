عربي-دولي
"ناسا" تخطط لإنفاق 20 مليار دولار لبناء قاعدة على سطح القمر
Lebanon 24
24-03-2026
|
16:24
أعلن مدير
وكالة الفضاء
الأميركية "
ناسا
" جاريد إسحاقمان أن الوكالة ستتخلى عن خطتها لنشر محطة فضاء في مدار القمر، وستستخدم مكوناتها لبناء قاعدة على سطحه بكلفة "20 مليار دولار" خلال السنوات السبع المقبلة.
وأوضح إسحاقمان، الذي أدى اليمين في كانون الأول الماضي، خلال فعالية في مقر "ناسا" بواشنطن، التعديلات التي يجريها على برنامج القمر
الرئيسي
"أرتمس"، بحسب "
رويترز
".
وقال إن أحداً "لا ينبغي أن يتفاجأ" بوقف مشروع "غيتواي" بصيغته الحالية، مع التركيز بدلاً من ذلك على بنية تحتية تدعم العمليات المستدامة على سطح القمر.
وكانت محطة "غيتواي"، التي أُنجز جزء كبير منها بالتعاون مع شركتي "نورثروب غرومان" و"فانتور"، تهدف إلى أن تكون محطة فضائية تدور حول القمر، وتعمل كمنصة بحثية ومحطة انتقال يستخدمها رواد الفضاء قبل الهبوط إلى سطحه.
وأضاف إسحاقمان أنه رغم التحديات المرتبطة بالمعدات والجدول
الزمني
، يمكن إعادة استخدام المعدات والتزامات الشركاء الدوليين لدعم أهداف العمل على السطح وبرامج أخرى.
وتعيد هذه التغييرات رسم برنامج "أرتمس" وعقوداً بمليارات الدولارات، في وقت تسعى فيه الشركات إلى تسريع وتيرتها، مع تقدم
الصين
نحو إرسال البشر إلى القمر بحلول عام "2030". (سكاي نيوز)
