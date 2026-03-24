عربي-دولي

بغداد تقرر استدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني

Lebanon 24
24-03-2026 | 16:53
بغداد تقرر استدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني
بغداد تقرر استدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني photos 0
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اعتزام بغداد استدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني، للاحتجاج، رسمياً، على الهجمات على مقار ميليشيا الحشد الشعبي، والبشمركة الكردية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، استعرض في اجتماع تطورات الحرب والأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق".

وأكد البيان أن "الدولة بسلطاتها، وبحسب الدستور، هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك".

وأضاف البيان: "في ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة الأمنية الرسمية، قرر المجلس ما يأتي، المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسيّر والتي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس".

وشدد البيان على "ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية، ومصالح المواطنين، والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها، واتخاذ الاجراءات القانونية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، وتتحمل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلكؤ، والتأكيد على أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون".

وتابع: "تتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن عن أي حالة عدوان وما ينتج عنها، والدعوة لإيقافه وإدانته، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة) في أربيل". 
مواضيع ذات صلة
العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني على خلفية الهجمات
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 02:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"التدخل الايراني" الى الواجهة مجددا واستدعاء القائم بالأعمال الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 02:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية وإبلاغه برسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 02:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق للاحتجاج على اعتداءات فصائل مسلحة عراقية على الكويت
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 02:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الأجهزة الأمنية

وزارة الخارجية

مجلس الوزراء

مجلس الأمن

العراقية

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:04 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:02 | 2026-03-24
Lebanon24
17:59 | 2026-03-24
Lebanon24
17:57 | 2026-03-24
Lebanon24
17:56 | 2026-03-24
Lebanon24
17:55 | 2026-03-24
Lebanon24
17:47 | 2026-03-24
