بغداد تقرر استدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني

أعلن رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اعتزام بغداد استدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير ، للاحتجاج، رسمياً، على الهجمات على مقار ميليشيا الحشد الشعبي، والبشمركة الكردية.



وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن " ، استعرض في اجتماع تطورات الحرب والأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق".



وأكد البيان أن "الدولة بسلطاتها، وبحسب الدستور، هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك".



وأضاف البيان: "في ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة واستهداف مقار الرسمية، قرر المجلس ما يأتي، المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسيّر والتي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس".



وشدد البيان على "ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية، ومصالح المواطنين، والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها، واتخاذ الاجراءات القانونية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من ، وتتحمل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلكؤ، والتأكيد على أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون".



وتابع: "تتبنى الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى إلى عن أي حالة عدوان وما ينتج عنها، والدعوة لإيقافه وإدانته، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة) في أربيل".



