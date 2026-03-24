من 15 بندا.. وثيقة لإنهاء حرب إيران

وأوضحت المصادر أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعملان حاليا على آلية لإنهاء النزاع مع إيران عبر هذه الوثيقة.وبموجب هذه الآلية، تفرض قيود صارمة على البرنامج النووي ، إلى جانب شروط مشددة أخرى.وأوضحت المصادر أنه رغم الشكوك حول إمكانية موافقة هذا الطرح، إلا أن أعربت عن مخاوفها من أن الولايات المتحدة قد تدفع نحو اتفاق إطار عام، مع تأجيل تفاصيله إلى مراحل لاحقة.ووفق المصادر فإن الوثيقة التي ستعرض على إيران تضم 15 نقطة هي:1- وقف إطلاق النار لمدة شهر.2- تفكيك القدرات النووية الحالية التي تم تراكمها.3- إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك سلاح نووي.4- عدم تخصيب أي مواد على الأراضي .5- تسليم جميع المواد المخصبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه.6- إخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة وتدميرها.7- إتاحة وصول كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المعلومات داخل إيران.8- تخلي إيران عن نهج الوكلاء (الأذرع التابعة لإيران في عدد من الدول).9- وقف تمويل وتسليح الأذرع التابعة لها في المنطقة بشكل فعلي.10- بقاء مضيق هرمز مفتوحا كمنطقة بحرية حرة دون إغلاقه من أي طرف.11- يتم اتخاذ قرار بشأن مشروع الصواريخ الإيرانية لاحقا، مع ضرورة فرض قيود على العدد والمدى.12- استخدام القدرات العسكرية لإيران مستقبلا سيكون لأغراض الدفاع الذاتي فقط.13- رفع جميع على إيران.14- تقديم المساعدة لإيران في تطوير وتعزيز مشروع نووي مدني في بوشهر لتوليد الكهرباء.15- إلغاء تهديد "سناب باك" الذي يقضي بإعادة فرض العقوبات على طهران تلقائيا.