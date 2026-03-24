الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير منصة صواريخ إيرانية

أعلن الجيش أن سلاح الجو يواصل هجماته "من دون توقف" على منظومات الإطلاق التابعة لإيران، مع تركيز خاص على الصواريخ الباليستية، في إطار تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضي .

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن طائراته دمرت بدقة منصة إطلاق صواريخ باليستية في غرب كانت محملة وجاهزة للإطلاق نحو ، مؤكدا أن العملية أدت إلى إخراجها من الخدمة وإحباط إطلاق الصواريخ.

وأضاف أن الهجمات شملت أيضا مواقع لتخزين وإطلاق صواريخ باليستية كانت جاهزة للاستخدام، وكان فيها عناصر من هذه المنظومة.

ويأتي ذلك في سياق حملة عسكرية واسعة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه استهدف أكثر من 3 آلاف هدف داخل إيران منذ بدء عملية "زئير ".

وأشار إلى أنه نفذ خلال الاثنين وليلة الثلاثاء موجات من الهجمات على مواقع صواريخ في غرب ووسط إيران، إضافة إلى مقار داخل ، مؤكدا أنه يواصل "تعميق استهداف" قدرات النظام .

كما استهدفت الضربات مقار مركزية، بينها منشآت تابعة لاستخبارات ووزارة الاستخبارات، إلى جانب مستودعات أسلحة ومنظومات دفاع جوي، بهدف تعزيز التفوق الجوي.

وذكر الجيش أن سلاح الجو هاجم خلال الليل أكثر من 50 هدفا في شمال ووسط إيران، تشمل مواقع تستخدم لإطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية، معتبرا أن هذه العمليات تمثل مرحلة متقدمة في استهداف البنية العسكرية الأساسية لإيران.