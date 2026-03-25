الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع وبنى تحتية في طهران

أعلن الجيش الأربعاء انه يضرب أهدافا في ، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه إطلاق رشقة صاروخية باتجاه .



وكتب الجيش الإسرائيلي على : "بدأ الجيش الإسرائيلي موجة من الضربات تستهدف البنى التحتية للنظام الإرهابي في كل أنحاء طهران".



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في طهران وأصفهان ومحيط مطار ومواقع مختلفة في الأحواز.

وحذّر الجيش الإسرائيلي ليل أمس الثلاثاء من رشقة صاروخية إيرانية أطلقت باتجاه البلاد، وأعلن تفعيل الدفاعات المضادة للصواريخ.



وفي أولى ساعات الأربعاء، أصدر الجيش تحذيرا جديدا من رشقة صاروخية أخرى من إيران.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنه يواصل عملياته العسكرية في كل من إيران ولبنان "وفقا لخطة ثابتة"، مؤكدا أن تحركاته لن تتأثر بأي مفاوضات جارية لإنهاء الأعمال العدائية.



Advertisement