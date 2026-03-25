عربي-دولي

الحرب قد تستمر لأسبوعين إلى 3.. نتنياهو يخشى اتفاقا بين ترامب وإيران

Lebanon 24
25-03-2026 | 00:22
الحرب قد تستمر لأسبوعين إلى 3.. نتنياهو يخشى اتفاقا بين ترامب وإيران
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء ان مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يقدّرون أن الحرب مع إيران ستستمر لأسبوعين إلى 3 حتى لو بدأت محادثات لوقف إطلاق النار مع طهران.

ووفق القناة الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى أن يبرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا لا يلبي أهداف إسرائيل.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "لن يكون سريعا".

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية ⁠إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول على تنازل مهم من طهران، في حين أفادت وسائل إعلام بأن واشنطن أرسلت مقترح تسوية من 15 نقطة.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتحدث مع "الأشخاص المناسبين" في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الرئيس الأميركي:"نتواصل مع الأشخاص المناسبين في إيران وهم يريدون إبرام اتفاق.. نطلب من الإيرانيين تحديد اسم للتواصل معه".

وتابع: "نحن قريبون من عقد اتفاق ونسعى لذلك، وربما لا أكون سعيدا بشأن هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإيراني (مسعود بزشكيان) يرسل إشارات قد تكون ذات أهمية وقد يكون لها مغزى".

رويترز: مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن الولايات المتحدة وإيران قد تعقدان محادثات في إسلام آباد هذا الأسبوع
القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية صادقت على خطة حرب تستمر 3 أسابيع إضافية على الأقل
"رويترز": اجتماع مرتقب خلال أسبوع بين باكستان وإيران مع تقدم المباحثات
توتر متزايد بين إسرائيل وإيران خلال الأسابيع المقبلة
