الحرب قد تستمر لأسبوعين إلى 3.. نتنياهو يخشى اتفاقا بين ترامب وإيران

أعلنت القناة 12 اليوم الأربعاء ان مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يقدّرون أن الحرب مع ستستمر لأسبوعين إلى 3 حتى لو بدأت محادثات لوقف إطلاق النار مع .



ووفق القناة الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين يخشى أن يبرم الرئيس الأميركي اتفاقا لا يلبي أهداف .



من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن التوصل لاتفاق بين وإيران "لن يكون سريعا".



وقال أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية ⁠إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول على تنازل مهم من طهران، في حين أفادت وسائل إعلام بأن أرسلت مقترح تسوية من 15 نقطة.



وذكر ترامب للصحفيين في أن الولايات المتحدة تتحدث مع "الأشخاص المناسبين" في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.



وأوضح الرئيس الأميركي:"نتواصل مع الأشخاص المناسبين في إيران وهم يريدون إبرام اتفاق.. نطلب من الإيرانيين تحديد اسم للتواصل معه".



وتابع: "نحن قريبون من عقد اتفاق ونسعى لذلك، وربما لا أكون سعيدا بشأن هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الرئيس (مسعود بزشكيان) يرسل إشارات قد تكون ذات أهمية وقد يكون لها مغزى".





Advertisement