عربي-دولي

تشارلز إلى واشنطن.. أول زيارة دولة وخطاب مرتقب أمام الكونغرس

Lebanon 24
25-03-2026 | 00:26
تشارلز إلى واشنطن.. أول زيارة دولة وخطاب مرتقب أمام الكونغرس
تشارلز إلى واشنطن.. أول زيارة دولة وخطاب مرتقب أمام الكونغرس photos 0
يقوم العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، الشهر المقبل، بأول زيارة دولة له إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين.

وبحسب المصدرين، من المقرر أن يلقي تشارلز خطاباً أمام الكونغرس في جلسة مشتركة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 27 نيسان، في سابقة هي الأولى لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية منذ خطاب الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أمام الكونغرس عام 1991.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين لندن وواشنطن توتراً متزايداً، مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الضغط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للحصول على دعم في الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وكان ستارمر قد نأى بنفسه عن الحرب، قائلاً إن "هذه ليست حربنا، ولن نُجر إليها"، ما أثار استياء ترامب، الذي قال عنه إنه "ليس ونستون تشرشل"، في إشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية.

وسبق لترامب أن زار المملكة المتحدة في أيلول الماضي، حيث حظي باستقبال حافل، وكانت تلك زيارته الرسمية الثانية إلى لندن بعد زيارة سابقة خلال ولايته الأولى التقى خلالها الملكة إليزابيث الثانية.

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد زار المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي ضمن إحياء الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وألقى حينها خطاباً أمام البرلمان البريطاني، ليصبح أول رئيس لمجلس النواب الأميركي يقوم بذلك. (العين)
