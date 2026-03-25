تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
تشارلز إلى واشنطن.. أول زيارة دولة وخطاب مرتقب أمام الكونغرس
Lebanon 24
25-03-2026
|
00:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقوم العاهل
البريطاني
الملك تشارلز الثالث، الشهر المقبل، بأول زيارة دولة له إلى
الولايات المتحدة
، وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين.
وبحسب المصدرين، من المقرر أن يلقي تشارلز خطاباً أمام الكونغرس في جلسة مشتركة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 27 نيسان، في سابقة هي الأولى لأحد أفراد العائلة المالكة
البريطانية
منذ خطاب الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أمام الكونغرس عام 1991.
وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين لندن وواشنطن توتراً متزايداً، مع استمرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في الضغط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للحصول على دعم في الحرب الأميركية -
الإسرائيلية
مع
إيران
.
وكان ستارمر قد نأى بنفسه عن الحرب، قائلاً إن "هذه ليست حربنا، ولن نُجر إليها"، ما أثار استياء
ترامب
، الذي قال عنه إنه "ليس ونستون تشرشل"، في إشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية.
وسبق لترامب أن زار
المملكة
المتحدة في أيلول الماضي، حيث حظي باستقبال حافل، وكانت تلك زيارته الرسمية الثانية إلى لندن بعد زيارة سابقة خلال ولايته الأولى التقى خلالها الملكة إليزابيث الثانية.
وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد زار المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي ضمن إحياء الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وألقى حينها خطاباً أمام البرلمان البريطاني، ليصبح أول رئيس لمجلس النواب الأميركي يقوم بذلك. (العين)
ترامب يحطم رقمه مجدداً.. أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس
حضور لافت لعائلة ترامب.. استقبال حافل قبل خطاب الكونغرس
بيل كلينتون ينفي معرفته بجرائم جيفري إبستين أمام الكونغرس
جديد ملف إبستين.. شريكته ستُدلي بشهادتها أمام الكونغرس!
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
البريطانية
الإسرائيلي
البريطاني
إسرائيل
المملكة
تابع
كانا يعملان بتوجيه من وزارة الدفاع.. إسرائيل تستهدف موقعين لإنتاج الصواريخ في طهران
حريق كشف المستور.. أعطال تلاحق "جيرالد آر فورد"
إيران: السفن التي لا تُصنّف "معادية" يمكنها عبور مضيق هرمز
أدرعي يبرر إخلاء صور.. ويزعم: "حزب الله" متوضع بين المدنيين
إيران تنفي التفاوض مع واشنطن.. وتؤكد دور الوسطاء لوقف الحرب
الأكثر قراءة
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
من التهدئة إلى المباغتة: هل بدأ سيناريو توسيع الحرب؟
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24