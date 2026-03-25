المعركة بدأت.. روسيا تنافس "ستارلينك"

أطلقت شركة الفضاء الروسية "بيورو 1440" 16 قمراً صناعياً للإنترنت واسع النطاق، في خطوة تمثل بداية تشغيلية لشبكة منخفضة المدار، ضمن مسعى لتطوير بديل محلي لشبكة "ستارلينك" التابعة لشركة " ".



وقالت الشركة إن الأقمار أُطلقت عند الساعة "8:24" مساء الإثنين، ووصلت إلى مدارها المرجعي وأصبحت تحت إشراف التابع لها، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق يمثل الانتقال من مرحلة التجارب إلى إنشاء خدمة اتصالات فعلية.



ويأتي ذلك ضمن مشروع "راسفيت" الروسي الأوسع، الذي تخطط موسكو لتوسيعه خلال السنوات المقبلة لبناء شبكة فضائية سيادية. وأوضحت "بيورو 1440" أن تطوير هذه المجموعة استغرق نحو "1000" يوم منذ أول إطلاق تجريبي، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل عشرات عمليات الإطلاق ونشر مئات الأقمار.



وتتزامن هذه الخطوة مع الدور المحوري الذي تؤديه "ستارلينك" في الحرب بأوكرانيا، بعدما أعلنت في شباط اعتماد نظام "القائمة البيضاء" بالتعاون مع "سبيس إكس"، بما أبقى الشرعية متصلة بالإنترنت وحظر المحطات الروسية غير المصرح لها، وهو ما تسبب في مشكلات اتصالات لبعض وحدات الجيش الروسي. (بلومبرغ)

