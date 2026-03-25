|
إقتصاد

المعركة بدأت.. روسيا تنافس "ستارلينك"

Lebanon 24
25-03-2026 | 00:44
المعركة بدأت.. روسيا تنافس ستارلينك
أطلقت شركة الفضاء الروسية "بيورو 1440" 16 قمراً صناعياً للإنترنت واسع النطاق، في خطوة تمثل بداية تشغيلية لشبكة منخفضة المدار، ضمن مسعى موسكو لتطوير بديل محلي لشبكة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وقالت الشركة إن الأقمار أُطلقت عند الساعة "8:24" مساء الإثنين، ووصلت إلى مدارها المرجعي وأصبحت تحت إشراف مركز التحكم التابع لها، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق يمثل الانتقال من مرحلة التجارب إلى إنشاء خدمة اتصالات فعلية.

ويأتي ذلك ضمن مشروع "راسفيت" الروسي الأوسع، الذي تخطط موسكو لتوسيعه خلال السنوات المقبلة لبناء شبكة إنترنت فضائية سيادية. وأوضحت "بيورو 1440" أن تطوير هذه المجموعة استغرق نحو "1000" يوم منذ أول إطلاق تجريبي، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل عشرات عمليات الإطلاق ونشر مئات الأقمار.

وتتزامن هذه الخطوة مع الدور المحوري الذي تؤديه "ستارلينك" في الحرب بأوكرانيا، بعدما أعلنت كييف في شباط اعتماد نظام "القائمة البيضاء" بالتعاون مع "سبيس إكس"، بما أبقى المحطات الأوكرانية الشرعية متصلة بالإنترنت وحظر المحطات الروسية غير المصرح لها، وهو ما تسبب في مشكلات اتصالات لبعض وحدات الجيش الروسي. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
هل بدأت أميركا "معركة السيطرة على هرمز"؟
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا ستدافع عن مبدأ "عدم تجزئة الأمن" في حوارها مع الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبيس إكس" تقطع شريان ستارلينك عن المسيرات الروسية
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشّحون يتحرّكون تحضيراً لـ"المعركة"
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-03-25
Lebanon24
05:40 | 2026-03-25
Lebanon24
05:26 | 2026-03-25
Lebanon24
05:17 | 2026-03-25
Lebanon24
05:13 | 2026-03-25
Lebanon24
05:11 | 2026-03-25
