عربي-دولي

دعوات لمقاطعة مونديال 2026

Lebanon 24
25-03-2026 | 01:11
شهدت هولندا تصاعداً في الدعوات إلى مقاطعة كأس العالم 2026، بعدما وقّع أكثر من "170 ألف" شخص على عريضة تطالب بعدم مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.

وبحسب شبكة "RTL Nieuws"، قُدمت العريضة إلى البرلمان الهولندي، وقاد هذه المبادرة الصحافي تيون فان دي كيوكن، الذي اعتبر أن مشاركة المنتخب غير مقبولة في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى ما وصفه بالتدخلات العسكرية الأميركية والتصريحات المتعلقة بغرينلاند.

ودعا منظمو الحملة إلى عدم ترك القرار بيد الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم وحده، مطالبين بتدخل سياسي أوسع في هذا الملف.

في المقابل، أكدت وزارة الصحة والرعاية والرياضة في هولندا أن قرار المشاركة يعود رسمياً إلى الاتحاد الكروي، مع التزام الحكومة عدم التدخل المباشر في مثل هذه القرارات الرياضية.

وتأتي هذه التطورات وسط توترات سياسية متصاعدة، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأميركي عن عملية عسكرية ضد إيران، ما أثار ردود فعل دولية، من بينها تصريحات لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، الذي عبّر عن موقف رافض للولايات المتحدة من دون أن يصل إلى حد الدعوة للانسحاب من البطولة.

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بين "11 حزيران" و"19 تموز". (روسيا اليوم)
