دعوات لمقاطعة مونديال 2026

شهدت هولندا تصاعداً في الدعوات إلى مقاطعة كأس العالم 2026، بعدما وقّع أكثر من "170 ألف" شخص على عريضة تطالب بعدم مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.



وبحسب شبكة "RTL Nieuws"، قُدمت العريضة إلى البرلمان الهولندي، وقاد هذه المبادرة الصحافي تيون كيوكن، الذي اعتبر أن مشاركة المنتخب غير مقبولة في ظل سياسات الرئيس الأميركي ، مشيراً إلى ما وصفه بالتدخلات العسكرية الأميركية والتصريحات المتعلقة بغرينلاند.



ودعا منظمو الحملة إلى عدم ترك القرار بيد الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم وحده، مطالبين بتدخل سياسي أوسع في هذا الملف.



في المقابل، أكدت والرعاية والرياضة في هولندا أن قرار المشاركة يعود رسمياً إلى الاتحاد الكروي، مع الحكومة عدم التدخل المباشر في مثل هذه القرارات الرياضية.



وتأتي هذه التطورات وسط توترات سياسية متصاعدة، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأميركي عن عملية عسكرية ضد ، ما أثار ردود فعل دولية، من بينها تصريحات لرئيس الاتحاد لكرة القدم مهدي تاج، الذي عبّر عن موقف رافض للولايات المتحدة من دون أن يصل إلى حد الدعوة للانسحاب من البطولة.



ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم 2026 في والمكسيك وكندا، بين "11 حزيران" و"19 تموز". (روسيا اليوم)

