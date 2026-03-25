في رسالة شكر إلى بوتين.. زعيم كوريا الشمالية يقطع وعدا بشأن روسيا

في رسالة شكر وجهها إلى نظيره الروسي ، أكد الزعيم الكوري كيم جونغ أون ان بلاده ستدعم دائما، وفق المركزية الرسمية.



وعززت علاقاتها مع منذ اجتياحها في شباط 2022.



وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم الاجتياح الروسي لأوكرانيا المستمر منذ قرابة 4 سنوات. وبحسب تقديرات كوريا الجنوبية، قتل 600 منهم وأصيب آلاف آخرون بجروح.



ويقول محلّلون إن كوريا الشمالية تتلقى في المقابل مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة من روسيا.



وقال كيم في رسالته، أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية: "أعرب عن خالص شكري لكم على إرسالكم التهاني الحارة والصادقة لمناسبة عودتي لتولي مهامي الشاقة كرئيس لشؤون الدولة".



وأعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية تعيين كيم هذا الأسبوع رئيسا لأعلى هيئة لصنع السياسات والحكم في البلاد.



وأضاف كيم: "اليوم تتعاون كوريا الشمالية وروسيا بشكل وثيق للدفاع عن سيادة البلدين. ستبقى بيونغيانغ دائما بجانب موسكو. هذا خيارنا وإرادتنا التي لا تتزعزع".









