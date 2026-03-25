|
Advertisement

في رسالة شكر إلى بوتين.. زعيم كوريا الشمالية يقطع وعدا بشأن روسيا

25-03-2026 | 01:55
في رسالة شكر إلى بوتين.. زعيم كوريا الشمالية يقطع وعدا بشأن روسيا
في رسالة شكر وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ان بلاده ستدعم روسيا دائما، وفق وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وعززت كوريا الشمالية علاقاتها مع موسكو منذ اجتياحها أوكرانيا في شباط 2022.

وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم الاجتياح الروسي لأوكرانيا المستمر منذ قرابة 4 سنوات. وبحسب تقديرات كوريا الجنوبية، قتل 600 منهم وأصيب آلاف آخرون بجروح.

ويقول محلّلون إن كوريا الشمالية تتلقى في المقابل مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة من روسيا.

وقال كيم في رسالته، أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية: "أعرب عن خالص شكري لكم على إرسالكم التهاني الحارة والصادقة لمناسبة عودتي لتولي مهامي الشاقة كرئيس لشؤون الدولة".

وأعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية تعيين كيم هذا الأسبوع رئيسا لأعلى هيئة لصنع السياسات والحكم في البلاد.

وأضاف كيم: "اليوم تتعاون كوريا الشمالية وروسيا بشكل وثيق للدفاع عن سيادة البلدين. ستبقى بيونغيانغ دائما بجانب موسكو. هذا خيارنا وإرادتنا التي لا تتزعزع".



Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم كوريا الشمالية: يمكننا اتخاذ إجراء تعسفي إذا تبيّن أن سلوك كوريا الجنوبية المستفزّ يضر بأمننا
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا أهدى زعيم كوريا الشمالية كبار المسؤولين العسكريين في البلاد؟
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: سنركّز على مشاريع لزيادة عدد الأسلحة النووية وتوسيع نطاق قدراتها التشغيلية
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: تحسن كبير في اقتصادنا ومكانتنا الإقليمية خلال السنوات الماضية
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24

