كلفة الحرب تتصاعد

تجاوزت كلفة العملية الأميركية ضد حاجز "30 مليار دولار"، وفق ما أورده موقع "Iran War Cost Tracker"، مع استمرار الحرب بين إيران والتحالف الأميركي - .



وبحسب بيانات موقع "Iran War Clock"، مرّ نحو أربعة أسابيع على بدء العملية، أي ما يقارب "24 يوماً و20 ساعة"، فيما يواصل الموقع تحديث أرقامه بشكل فوري، استناداً إلى كلفة إبقاء القوات والأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، إلى جانب النفقات المرتبطة بها.



وتعتمد هذه التقديرات على تقرير لوزارة الدفاع الأميركية قُدم إلى ، أشار إلى أن كلفة الأيام الستة الأولى بلغت "11.3 مليار دولار"، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى نحو "مليار دولار يومياً".



ويأتي ذلك فيما دخلت الحرب يومها السادس والعشرين، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيّرات، إضافة إلى إغلاق إيران أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها داعمة للعمل العسكري ضدها. (روسيا اليوم)

