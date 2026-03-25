عربي-دولي

في العراق.. قصف مواقع لـ"الحشد الشعبي" وسقوط قتلى

Lebanon 24
25-03-2026 | 03:30
في العراق.. قصف مواقع لـالحشد الشعبي وسقوط قتلى
قالت وسائل إعلام عراقية، صباح الأربعاء، إن قصفًا جويًا استهدف مواقع للحشد الشعبي شرقي مدينة الرمادي، بعد يوم من سماح بغداد بحق الرد على الضربات.

ونقلت قناة "السومرية" المحلية عن مصادر أن القصف استهدف مقرات للحشد الشعبي داخل قاعدة الحبانية، مشيرة إلى أن "القصف تم بصاروخين"، مضيفة أنه "لم تعرف حتى الآن حصيلة القصف".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 7 مقاتلين وإصابة 13 آخرين في الغارة الجوية على الأنبار.

والثلاثاء، استهدفت غارات جوية موقعاً تابعاً لقوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن مقتل 15 مقاتلاً على الأقل بينهم قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، إلى جانب إصابة 11 آخرين.

وفي السياق، أعلنت فصائل مسلحة عراقية أنها قصفت قاعدة فكتوريا للدعم اللوجستي الأمريكي في محيط مطار بغداد الدولي.

وكان قد أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، "حق الرد" على أي اعتداء عسكري قد يطول مقرات وتشكيلات الحشد الشعبي والقوات المسلحة، وملاحقة المشاركين فيه.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للمجلس ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان.

وجاء البيان بعد ساعات من استهداف الحشد الشعبي (مكون عسكري رسمي)، فجر الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 15 عنصراً منه، بينهم مسؤول عمليات الأنبار سعد دواي البعيجي، وسط تصاعد الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 شباط الماضي.

وأفاد البيان بأن المجلس قرر "المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفَّذ من خلال الطيران الحربي والمسيّر التي تستهدف المقرات والتشكيلات الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، وباقي تشكيلات القوات المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس".

كما قرر "ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية".

وقرر المجلس أن "تتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن عن أي عدوان وما ينتج عنه، والدعوة لوقفه وإدانته".
