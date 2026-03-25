تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
هل أميركا قادرة على تطهير مضيق هرمز من الالغام؟
Lebanon 24
25-03-2026
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأت الخبيرة الأميركية في الشؤون البحرية إيما سالزبوري أن
إيران
تملك قدرة كبيرة على زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، معتبرة أن هذا المسار لا يتطلب جهداً كبيراً منها، فيما لا تبدو
الولايات المتحدة
، برأيها، جاهزة لتطهير المضيق بفعالية.
وأوضحت، في مقابلة مع صحيفة "أساهي" اليابانية، أن
طهران
يُرجح أن تمتلك آلاف الألغام البحرية، إلى جانب وسائل متعددة لزرعها، مشيرة إلى أن زوارق "
الحرس الثوري
" السريعة يصعب تمييزها عن القوارب الصغيرة العادية، ما يجعل تعطيلها مسبقاً أمراً معقداً. وأضافت أن ضيق المضيق يجعل حتى عدداً محدوداً من الألغام كافياً لشلّ الملاحة فيه.
ولفتت إلى أن البحرية الأميركية كانت تملك، في ذروة الحرب الباردة، قدرات فعالة لإزالة الألغام، إلا أن تراجع التمويل والاهتمام بهذا المجال أضعف تلك الإمكانات بشكل كبير. وقالت إن الولايات المتحدة تفتقر اليوم إلى القدرات المطلوبة لتنفيذ عمليات إزالة ألغام، خصوصاً في ظل خطر الصواريخ والمسيّرات
الإيرانية
.
كما أشارت إلى أن
واشنطن
تعتمد في هذا النوع من العمليات على إمكانات دول أخرى في "الناتو"، لكنها شددت على أن الحلفاء لا يبدون موافقة على إرسال قواتهم للمشاركة في عمليات عسكرية داخل مضيق هرمز.
وكان مراسل شبكة "سي بي إس نيوز" قد أفاد سابقاً بأن الاستخبارات الأميركية تلقت معلومات عن قيام إيران بزرع ألغام في المضيق الذي يمر عبره خُمس صادرات
النفط
العالمية، إلا أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قال لاحقاً إنه لا يملك معلومات عن ذلك. (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الحرس الثوري
روسيا اليوم
الإيرانية
الإيراني
اليابان
دونالد
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24