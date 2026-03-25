هل أميركا قادرة على تطهير مضيق هرمز من الالغام؟

رأت الخبيرة الأميركية في الشؤون البحرية إيما سالزبوري أن تملك قدرة كبيرة على زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، معتبرة أن هذا المسار لا يتطلب جهداً كبيراً منها، فيما لا تبدو ، برأيها، جاهزة لتطهير المضيق بفعالية.



وأوضحت، في مقابلة مع صحيفة "أساهي" اليابانية، أن يُرجح أن تمتلك آلاف الألغام البحرية، إلى جانب وسائل متعددة لزرعها، مشيرة إلى أن زوارق " " السريعة يصعب تمييزها عن القوارب الصغيرة العادية، ما يجعل تعطيلها مسبقاً أمراً معقداً. وأضافت أن ضيق المضيق يجعل حتى عدداً محدوداً من الألغام كافياً لشلّ الملاحة فيه.



ولفتت إلى أن البحرية الأميركية كانت تملك، في ذروة الحرب الباردة، قدرات فعالة لإزالة الألغام، إلا أن تراجع التمويل والاهتمام بهذا المجال أضعف تلك الإمكانات بشكل كبير. وقالت إن الولايات المتحدة تفتقر اليوم إلى القدرات المطلوبة لتنفيذ عمليات إزالة ألغام، خصوصاً في ظل خطر الصواريخ والمسيّرات .



كما أشارت إلى أن تعتمد في هذا النوع من العمليات على إمكانات دول أخرى في "الناتو"، لكنها شددت على أن الحلفاء لا يبدون موافقة على إرسال قواتهم للمشاركة في عمليات عسكرية داخل مضيق هرمز.



وكان مراسل شبكة "سي بي إس نيوز" قد أفاد سابقاً بأن الاستخبارات الأميركية تلقت معلومات عن قيام إيران بزرع ألغام في المضيق الذي يمر عبره خُمس صادرات العالمية، إلا أن الرئيس الأميركي قال لاحقاً إنه لا يملك معلومات عن ذلك. (روسيا اليوم)

Advertisement