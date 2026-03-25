لتقويض الدعم الروسي لإيران.. ضربات إسرائيلية في بحر قزوين

نفذت ضربة عسكرية استهدفت موقعاً بحرياً في بحر قزوين، في خطوة قالت مصادر مطلعة إنها تهدف إلى تقويض الدعم الروسي لإيران خلال الحرب، عبر ضرب أحد خطوط الإمداد المستخدمة لنقل الذخائر والطائرات المسيّرة والأسلحة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية.



وتُعد هذه الضربة، التي وقعت الأسبوع الماضي، الأولى من نوعها لإسرائيل في أكبر بحر مغلق في العالم، والذي يربط موانئ روسية وإيرانية تفصل بينها مسافة تقارب 600 ميل، ما جعله ممراً حيوياً لتبادل الأسلحة والسلع مثل القمح والنفط بعيدًا عن نطاق عمليات البحرية الأميركية.



وأفادت المصادر بأن هذا المسار اكتسب أهمية متزايدة في نقل طائرات "شاهد" المسيرة، التي تنتج حالياً في كل من وإيران، حيث استخدمتها في قصف مدن أوكرانية، فيما وظفتها لاستهداف مطارات ومنشآت طاقة وقواعد أميركية في .



وبحسب المعلومات، توسع التعاون العسكري بين البلدين خلال الحرب، حيث زودت روسيا بصور أقمار صناعية وتقنيات متطورة للطائرات المسيرة، ما عزز قدرة طهران على استهداف أصول أميركية وأهداف أخرى في المنطقة.



، قال إليعازر ماروم، القائد السابق للبحرية ، إن الهدف من الضربة كان "الحد من عمليات التهريب الروسية وإظهار ضعف الدفاعات البحرية في بحر قزوين".



