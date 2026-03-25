Najib Mikati
Advertisement

عربي-دولي

لتقويض الدعم الروسي لإيران.. ضربات إسرائيلية في بحر قزوين

Lebanon 24
25-03-2026 | 04:21
لتقويض الدعم الروسي لإيران.. ضربات إسرائيلية في بحر قزوين
نفذت إسرائيل ضربة عسكرية استهدفت موقعاً بحرياً في بحر قزوين، في خطوة قالت مصادر مطلعة إنها تهدف إلى تقويض الدعم الروسي لإيران خلال الحرب، عبر ضرب أحد خطوط الإمداد المستخدمة لنقل الذخائر والطائرات المسيّرة والأسلحة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية.

وتُعد هذه الضربة، التي وقعت الأسبوع الماضي، الأولى من نوعها لإسرائيل في أكبر بحر مغلق في العالم، والذي يربط موانئ روسية وإيرانية تفصل بينها مسافة تقارب 600 ميل، ما جعله ممراً حيوياً لتبادل الأسلحة والسلع مثل القمح والنفط بعيدًا عن نطاق عمليات البحرية الأميركية.

وأفادت المصادر بأن هذا المسار اكتسب أهمية متزايدة في نقل طائرات "شاهد" المسيرة، التي تنتج حالياً في كل من روسيا وإيران، حيث استخدمتها موسكو في قصف مدن أوكرانية، فيما وظفتها طهران لاستهداف مطارات ومنشآت طاقة وقواعد أميركية في الخليج.

وبحسب المعلومات، توسع التعاون العسكري بين البلدين خلال الحرب، حيث زودت روسيا إيران بصور أقمار صناعية وتقنيات متطورة للطائرات المسيرة، ما عزز قدرة طهران على استهداف أصول أميركية وأهداف أخرى في المنطقة.

من جهته، قال إليعازر ماروم، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، إن الهدف الرئيسي من الضربة كان "الحد من عمليات التهريب الروسية وإظهار ضعف الدفاعات البحرية الإيرانية في بحر قزوين".
Advertisement
وول ستريت جورنال: الهجوم الإسرائيلي استهدف خط إمداد روسي إيراني في بحر قزوين
الجيش الإسرائيلي: سنضرب أهدافاً إيرانية في بحر قزوين
هيئة البث الإسرائيلية: 5 أهداف إيرانية في بحر قزوين تعرضت لهجمات
وزير الحرب الأميركي: وجهنا ضربات دقيقة لإيران ولن تحصل أبدا على سلاح نووي
الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

من جهته

الرئيسي

الخليج

Advertisement
