جلسة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان.. تصعيد خليجي ضد إيران

25-03-2026 | 05:00
جلسة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان.. تصعيد خليجي ضد إيران
عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي، وسط مواقف خليجية حادة حمّلت طهران مسؤولية التصعيد.

وأكد مندوب البحرين حق بلاده في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، فيما شدد مندوب الكويت على أن الانتهاكات الإيرانية بلغت مستوى لا يمكن السكوت عنه.

من جهته، اعتبر ممثل السعودية أن الاعتداءات الإيرانية تشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، مؤكداً أن طهران تصر على زعزعة الأمن في المنطقة، وأن استمرارها في هذا النهج لن يحقق لها أي نتائج.

كما شددت مندوبة قطر على حق دول الخليج في الدفاع عن أراضيها في مواجهة الهجمات الإيرانية، بينما قال مندوب الإمارات إن إيران تقف في عزلة عن جيرانها بمحاولاتها تقويض القانون الدولي، رافضاً ما وصفه بتبريراتها لاعتداءاتها.

في المقابل، قال مندوب إيران إن إسرائيل لا تهاجم إيران ولبنان وفلسطين فقط، بل تعمل أيضاً على تقويض نسيج النظام الإقليمي.
