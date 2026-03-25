عربي-دولي

طهران ترد على ترامب.. لا مفاوضات وواشنطن "تتحدث مع نفسها"

Lebanon 24
25-03-2026 | 05:05
طهران ترد على ترامب.. لا مفاوضات وواشنطن تتحدث مع نفسها
جدّدت إيران نفيها وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، رداً على ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أن واشنطن "تفاوض نفسها"، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية "خاتم الأنبياء"، إبراهيم ذو الفقاري، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إن الخلافات داخل الولايات المتحدة بلغت حدّاً جعلها "تتفاوض مع نفسها".

وشدد على أن إيران لا يمكن أن تتوافق مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن طهران لن تعقد أي صفقة معها "لا الآن ولا في أي وقت".

ويأتي هذا الموقف الإيراني في وقت تتحدث فيه تقارير عن خطة أميركية من 15 بنداً أُرسلت إلى طهران لبحثها.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: "لا حدود" لحق طهران في الدفاع عن نفسها
وكالة مهر الإيرانية: مفاوضات طهران وواشنطن ستعقد غدا بسفارة عمان في جنيف
إعلام إسرائيلي: مفاوضات تجري بين طهران وواشنطن لكن إيران تتشدد بمواقفها
اليابان ترد على ترامب بشأن مضيق هرمز: "نتخذ قراراتنا بأنفسنا"
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
