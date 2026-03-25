إيران تنفي التفاوض مع واشنطن.. وتؤكد دور الوسطاء لوقف الحرب

نفى سفير لدى باكستان رضا أميري مقدم وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين والولايات المتحدة، رغم تأكيدات الرئيس الأميركي بشأن فتح قنوات تواصل بين الجانبين.



وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، أوضح أميري مقدم أن دولاً صديقة، بينها باكستان، تعمل على تهيئة الأرضية للحوار بين طهران وواشنطن، معرباً عن أمله في أن تساعد هذه الجهود على إنهاء الحرب.



وأشار إلى أن تحركات الدول التي تربطها علاقات ودية بإيران تندرج في إطار المساعي لوقف العدوان وإنهاء الحرب المفروضة، ولا ينبغي اعتبارها مفاوضات مباشرة.



وأضاف أن طهران تحترم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها هذه الدول، لافتاً إلى أن مشاوراتها مستمرة، لكنها تبقى في إطار خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار، من دون أن تعني انطلاق مفاوضات فعلية مع .



وختم بالإعراب عن أمله في أن تفضي هذه المساعي الدولية إلى نتائج إيجابية تسهم في وقف العدوان والحرب.

