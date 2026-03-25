عربي-دولي

إيران تنفي التفاوض مع واشنطن.. وتؤكد دور الوسطاء لوقف الحرب

Lebanon 24
25-03-2026 | 05:13
إيران تنفي التفاوض مع واشنطن.. وتؤكد دور الوسطاء لوقف الحرب
نفى سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين طهران والولايات المتحدة، رغم تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فتح قنوات تواصل بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، أوضح أميري مقدم أن دولاً صديقة، بينها باكستان، تعمل على تهيئة الأرضية للحوار بين طهران وواشنطن، معرباً عن أمله في أن تساعد هذه الجهود على إنهاء الحرب.

وأشار إلى أن تحركات الدول التي تربطها علاقات ودية بإيران تندرج في إطار المساعي لوقف العدوان وإنهاء الحرب المفروضة، ولا ينبغي اعتبارها مفاوضات مباشرة.

وأضاف أن طهران تحترم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها هذه الدول، لافتاً إلى أن مشاوراتها مستمرة، لكنها تبقى في إطار خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار، من دون أن تعني انطلاق مفاوضات فعلية مع واشنطن.

وختم بالإعراب عن أمله في أن تفضي هذه المساعي الدولية إلى نتائج إيجابية تسهم في وقف العدوان والحرب.
