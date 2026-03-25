حريق كشف المستور.. أعطال تلاحق "جيرالد آر فورد"

أفادت وكالة "بلومبرغ
" بأن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد آر فورد
" لا تواجه فقط تداعيات الحريق الأخير الذي اندلع على متنها، بل تعاني أيضاً من مشكلات أوسع تتصل بجهوزيتها وأنظمتها الأساسية.
وبحسب الوكالة، وصلت الحاملة إلى ميناء كريت بعد الحريق الذي اندلع في غرفة الغسيل
، لكن القلق لا يقتصر على هذا الحادث، إذ لا تزال هناك تساؤلات حول مستوى جاهزيتها التشغيلية وموثوقية عدد من الأنظمة الرئيسية فيها.
وأشارت إلى أن هذه المخاوف تشمل نظام تشغيل المحرك النفاث، والرادار، إضافة إلى قدرتها على مواصلة العمل في حال تعرضها لنيران معادية.
وكان الحريق قد اندلع على متن "يو إس إس جيرالد
آر فورد" في 12 آذار، ما أدى إلى إصابة شخصين، فيما أكد الأسطول الخامس
في البحرية الأميركية أن الحادث لا صلة له بالعمليات العسكرية ضد إيران
.
وتُعد "جيرالد آر فورد" أكبر حاملة طائرات أميركية، وقد نُشرت في البحر الأحمر
للمشاركة في العملية العسكرية ضد إيران. (روسيا اليوم)