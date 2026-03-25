كانا يعملان بتوجيه من وزارة الدفاع.. إسرائيل تستهدف موقعين لإنتاج الصواريخ في طهران

أكد الجيش ، اليوم الأربعاء، استهداف موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ بحرية في كانا يعملان بتوجيه من .



وقال الجيش في بيان: "هاجم سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ بحرية في طهران".

وبحسب الجيش فإن هذين الموقعين يعملان "تحت قيادة ، واستخدمهما النظام لتطوير وإنتاج صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تتيح تدمير أهداف بحرية وبرية بشكل سريع".



وتابع البيان أن هذه الضربات التي "ألحقت أضرارا واسعة ... خطوة إضافية نحو تعميق الضربة الموجهة إلى البنية التحتية العسكرية الإنتاجية التابعة للنظام ".





