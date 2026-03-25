تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تستعدّ للإنتشار في الشرق الأوسط.. هذه أبرز المعلومات عن الفرقة 82 الأميركيّة
Lebanon 24
25-03-2026
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أن شبكة "
سي إن
إن" أفادت بأن نحو ألف جندي أميركي من الفرقة 82 المحمولة جواً يستعدون للانتشار في
الشرق الأوسط
خلال الأيام المقبلة، رغم تفاؤل
الرئيس دونالد ترامب
بشأن المحادثات مع
إيران
.
وتُعد الفرقة 82 الوحدة الوحيدة في الجيش الأميركي القادرة على الانتشار في أي مكان في العالم خلال 18 ساعة من قاعدتها في ولاية نورث كارولاينا، ضمن ما يُعرف بقوة الاستجابة الفورية.
وسبق اختبار هذه القدرة عام 2021، حين أُرسلت عناصر من الفرقة إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابل للمساعدة في عمليات الإجلاء عقب انسحاب
الولايات المتحدة
من أفغانستان.
وتضم الفرقة 3 ألوية قتالية، يبلغ قوام كل منها نحو 4000 جندي، إضافة إلى لواء طيران يضم مروحيات هجومية ونقل وشحن، ووحدة مدفعية، ولواء لوجستي، وكتيبة قيادة.
وتعود نشأة الفرقة إلى الحرب العالمية الأولى، حيث شُكّلت وشاركت في معاركها قبل أن تُسرّح، ثم أُعيد تشكيلها مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لتصبح في آب 1942 أول فرقة محمولة جواً في الجيش الأميركي، وشاركت في معارك بارزة أبرزها إنزال نورماندي عام 1944.
ومنذ ذلك الحين، شاركت الفرقة في عمليات عسكرية في فيتنام وغرينادا وبنما والعراق وأفغانستان، إضافة إلى مهام ضد تنظيم داعش في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
وأصدر البنتاغون، الثلاثاء، أوامر بنشر نحو 2000 جندي مظلي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون لصحيفة "
واشنطن
بوست".
ووافق مسؤولون أميركيون على أوامر خطية لإرسال جنود من اللواء القتالي الأول التابع للفرقة، إضافة إلى مقر قيادة الفرقة 82 في
فورت
براغ بولاية نورث كارولاينا، بحسب مسؤولين أميركيين اثنين وشخص ثالث مطلع على القرار، تحدثوا شريطة عدم
الكشف عن
هوياتهم نظرا لحساسية المسألة.
وقال شخصان إن أوامر شفهية كانت قد صدرت في وقت سابق. ولم يتضح بعد ما إذا كان الجنود سيتوجهون إلى إيران نفسها، وفقا للمسؤولين.
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
سكاي نيوز
الكشف عن
العراق
دونالد
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24