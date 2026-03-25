​داخل المطاعم... إليكم ما يقوم به إسرائيليّون لحظة إنطلاق صفارات الإنذار

كشف تقرير اقتصادي نشره موقع "finance.walla" ، عن ظاهرة تضرب المطاعم والمقاهي ، حيث يستغل بعض الزبائن انطلاق صافرات الإنذار؛ للهروب من دفع فواتير تبلغ مئات الشواكل، متذرعين بالركض نحو الملاجئ.



وكانت ظاهرة مغادرة الزبائن دون سداد الحساب كانت موجودة قبل الحرب، لكنها تحولت الآن إلى "عمليات احتيال مقنّعة" تحت غطاء الطوارئ.



ونقل الموقع عن صاحب أحد المطاعم في ، قوله: "في إحدى المرات، غادرت مجموعة من أربعة أشخاص الطاولة فور انطلاق الصافرة للدخول إلى المنطقة المحصنة، لكنهم لم يعودوا أبداً بعد انتهاء الإنذار، مما تسبب بخسارة مئات الشواكل في وجبة واحدة". (ارم نيوز)

