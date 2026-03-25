عربي-دولي

شخصية تؤثر على ترامب وتدخل على خط ملف إيران.. ما قصتها؟

Lebanon 24
25-03-2026 | 13:00
شخصية تؤثر على ترامب وتدخل على خط ملف إيران.. ما قصتها؟
شخصية تؤثر على ترامب وتدخل على خط ملف إيران.. ما قصتها؟ photos 0
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن دور لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيليّ "المستقيل" رون ديرمر، على خط المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وذلك بهدف إنهاء الحرب القائمة منذ أواخر شهر شباط الماضي.
 
 
وقال التقرير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلَّف الوزير الإسرائيلي السابق بالتوجه إلى الولايات المتحدة قبل أيام من صياغة مطالب واشنطن من طهران.


وذكرت الصحيفة أن ديرمير كان ضالعاً قبل استقالته في مشاورات الإدارة الأميركية حول البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر أيضاً في صياغة خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وبحسب موقع "أكسيوس"، فقد حرصت واشنطن وتل أبيب على سريَّة المباحثات، التي أجراها ديرمر حينئذ في البيت الأبيض، فضلاً عن التعتيم على اجتماعات أخرى عقدها في الولايات المتحدة بهذا الخصوص.


ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فقد زار الوزير السابق رون ديرمر، المقرب من بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بعد أن "جنَّده" رئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن "قوات الاحتياط" السياسية، وفق تعبير "يديعوت أحرونوت". 


وأشارت الصحيفة إلى "إجراء الوزير المستقيل بالفعل محادثات مع مستشاري ترامب، ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، في فلوريدا"، في حين تقول المعلومات إن ديرمر لم يصل إلى واشنطن.


وتتحدث التقارير الإسرائيلية عن انشغال النخبة السياسية في تل أبيب بقضايا جوهرية في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، ويأتي في طليعتها: مصير اليورانيوم المخصَّب، وبرامج الأسلحة النووية والصاروخية، في حين أن الغموض يسيطر على مصير خطة الإطاحة بالنظام الإيراني.


ويعتقد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في مفاوضات الاتفاق النووي السابق أن إيران "ستجري مفاوضات جادة"، لكن من غير الواضح ما إذا كانت مرونتها ستُرضي الولايات المتحدة"، وفق "هآرتس".


ولتعزيز تأثير ديرمر، رغم ابتعاده عن الحقل السياسي في واشنطن وتل أبيب، فقد وصفته صحيفة "معاريف" بـ"الشخصية الإسرائيلية الأكثر تأثيراً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب".


وعزت إلى الوزير المستقيل "دوراً رئيسياً في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى قضايا أخرى أكثر حساسية"، وأضافت: "عندما قدّم الرئيس دونالد ترامب خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، توقف عن الكلام غير مرة، ليتحدث مباشرة إلى شخص يجلس في الصف الأمامي: "أليس كذلك يا رون؟".


ونظراً لنفوذ ديرمر الواسع في واشنطن؛ فقد كلَّفه نتنياهو قبل الاستقالة بمهام، ربما لا يعلم عنها "الموساد" والأمن العام "الشاباك" شيئًا، وفق "معاريف".


ولفتت الصحيفة إلى أنه بعيداً عن دور ديرمر الوظيفي عبر منصبه الوزاري السابق، فإن الأخير يُجيد في المقابل "الهمس في أذن ترامب"، خاصة وهو يتحدث بنفس اللغة التي يهواها الرئيس الأميركي: لغة الغولف؛ لدرجة أن نتنياهو استهجن في مذكراته عام 2022 مصطلحات الغولف، التي استخدمها ديرمر عند الحديث مع الرئيس الأميركي.

