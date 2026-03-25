الموقع الوحيد... إسرائيل استهدفت مركزاً لتطوير الغواصات في إيران

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "سلاح الجوّ أنجز بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، موجة واسعة من استهدفت صناعات إنتاج الوسائل القتالية التابعة للنظام في أصفهان".



وأضاف في بيان: "وبتوجيه من استخبارات سلاح البحرية، هاجم الجيش مركز الأبحاث والتطوير للوسائل العسكرية تحت سطح البحر التابع للنظام الإيراني في أصفهان".



وتابع: "يُعدّ هذا المركز الموقع الوحيد في المسؤول عن تخطيط وتطوير الغواصات والأنظمة المساندة للأسطول البحري الإيراني. وقد قام النظام في هذا الموقع بإنتاج نماذج متنوعة من الوسائط البحرية غير المأهولة".



وأشار إلى أنّ" هذه الضربة تُقيّد بشكل كبير قدرة النظام على إنتاج غواصات جديدة ومتطورة لصالح قواته البحرية وتطوير الأسطول القائم".

