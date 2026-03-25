تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تقرير يكشف.. عراقجي ينال "حصانة" أميركية - إسرائيلية

Lebanon 24
25-03-2026 | 08:38
A-
A+
تقرير يكشف.. عراقجي ينال حصانة أميركية - إسرائيلية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت القناة 14 الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حصلا على "حصانة مؤقتة" من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال جولة المفاوضات الجارية.


وبحسب القناة، تمتد هذه الحصانة طوال الأيام الخمسة المخصصة للمحادثات، بهدف ضمان مشاركة المسؤولين الإيرانيين دون التعرض لأي استهداف خلال فترة التفاوض.

وأضافت: "تؤكد هذه المعلومات ما سُمع خلال اليومين الماضيين بشأن المحادثات الجارية مع طهران".

وتسعى واشنطن لعقد محادثات مباشرة مع طهران في أقرب وقت، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة، رغم استمرار انعدام الثقة بين الطرفين.


في المقابل، تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مع الإبقاء على العمليات الجارية، في إطار ما تصفه إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتفاوض "من موقع قوة".

وقال مصدر إيراني كبير ⁠لرويترز، الأربعاء، إن باكستان سلمت إيران مقترحا أميركيا، لكن لم يُحسم بعد مكان ‌أي محادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء ‌الحرب.

ولم ‌يكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية ‌المسألة، تفاصيل المقترح ‌ولم ⁠يوضح أيضا ما إذا كان هو المقترح ⁠الأميركي المؤلف ‌من 15 بندا ⁠لإنهاء الحرب الذي ورد في ⁠تقارير وسائل إعلام.

وأضاف المصدر أيضاً ⁠أن تركيا تساعد في البحث عن سبل لإنهاء الحرب، وأن "تركيا أو باكستان قيد النظر لاستضافة مثل هذه المحادثات".
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: أميركا وإسرائيل منحتا عراقجي وقاليباف حصانة مؤقتة من الاستهداف
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مشادة كلامية بين عراقجي وويتكوف.. تقرير يكشف تفاصيلها
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجوم على إيران "عملية أميركية إسرائيلية مشتركة".. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24