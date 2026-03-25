خطة أميركية لتعزيز "إمدادات الحرب".. تفاصيل اتفاقية جديدة

قالت الأميركية (البنتاغون)، ⁠الأربعاء، إنها توصلت إلى اتفاقيات إطارية مع شركات بي.إيه.إي ولوكهيد مارتن وهانيويل لزيادة إنتاج عدة أنظمة دفاعية ‌وذخائر في إطار تحولها إلى "حالة الاستعداد للحرب".



وذكر " " أنه ‌بموجب ‌هذه الاتفاقيات، ستقوم هانيويل أيروسبيس "بزيادة إنتاج المكونات الضرورية لمخزون الذخائر الأميركي"، في إطار استثمار ‌بقيمة 500 مليون ‌دولار ⁠على مدى عدة سنوات.



وأشار البنتاغون إلى أن شركتي بي.إيه.إي سيستمز ولوكهيد ⁠مارتن ستزيدان ‌إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة ⁠بصاروخ ثاد الاعتراضي بمقدار أربعة أمثال.



كذلك، ستسرع اتفاقية إطارية جديدة مع ⁠شركة لوكهيد من إنتاج صاروخها من طراز (بريسيجن سترايك ميسيل) للضربات دقيقة التوجيه.



وتأتي هذه الإعلانات بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الرئيس الأميركي ‌ وإسرائيل الحرب على .