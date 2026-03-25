إقتصاد

كانت تأخذ الغاز من دولة عربية.. كوريا الجنوبية تحذر من "تقلبات الأسعار"

Lebanon 24
25-03-2026 | 08:52
كانت تأخذ الغاز من دولة عربية.. كوريا الجنوبية تحذر من تقلبات الأسعار
قال مسؤولون كوريون جنوبيون، الأربعاء، إن سول ربما تشهد المزيد من التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي، عقب أن أعلنت قطر القوة القاهرة في ما يتعلق بعقود الغاز الطبيعي طويلة المدى مع كوريا الجنوبية، ولكن من المرجح أن يكون التأثير على الإمدادات محدوداً.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن يانغ جي ووك نائب وزير التجارة والصناعة وأمن الموارد، قال في مؤتمر صحفي يومي بشأن إمدادات الموارد في ظل أزمة الشرق الأوسط: "لقد قمنا بالفعل باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر من حسابتنا لإمدادات الغاز هذا العام".
وأكد أنّ "سول لديها إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال يكفيها لهذا العام، حتى بعد استثناء الشحنات من قطر"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل على تأمين إمدادات الغاز من خلال طرق بديلة".
 

وأشار يانغ إلى أنه "على الرغم من الإمدادات الكافية، فإن أسعار الغاز الطبيعي المسال قد ترتفع، مما سيمثل ضغطاً على أسعار الكهرباء داخلياً".
