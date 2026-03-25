كانت تأخذ الغاز من دولة عربية.. كوريا الجنوبية تحذر من "تقلبات الأسعار"

قال مسؤولون كوريون جنوبيون، الأربعاء، إن سول ربما تشهد المزيد من التقلبات في أسعار الطبيعي، عقب أن أعلنت قطر القوة في ما يتعلق بعقود الغاز الطبيعي طويلة المدى مع ، ولكن من المرجح أن يكون التأثير على الإمدادات محدوداً.





وذكرت وكالة "يونهاب" الجنوبية للأنباء أن يانغ جي ووك نائب والصناعة وأمن الموارد، قال في يومي بشأن إمدادات الموارد في ظل أزمة : "لقد قمنا بالفعل باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر من حسابتنا لإمدادات الغاز هذا العام".

وأكد أنّ "سول لديها إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال يكفيها لهذا العام، حتى بعد استثناء الشحنات من قطر"، مشيراً إلى أن " الحكومة تعمل على تأمين إمدادات الغاز من خلال طرق بديلة".