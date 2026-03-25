|
إقتصاد

أرباح بملايين الدولارات.. ماذا حصل قبل إعلان ترامب تأجيل الضربة على منشآت الطاقة في إيران؟

25-03-2026 | 09:00
أرباح بملايين الدولارات.. ماذا حصل قبل إعلان ترامب تأجيل الضربة على منشآت الطاقة في إيران؟
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الأسواق العالمية شهدت موجة من النشاط المالي غير المسبوق على النفط، مع تداولات بمئات الملايين من الدولارات خلال دقائق قليلة، ما أثار تكهنات حول احتمال وجود معلومات مسبقة بين بعض المتداولين.

وبحسب إذاعة "بي بي سي" أظهرت بيانات الأسواق قبل إعلان الرئيس الأميركي ترامب تأجيل ضرب منشئات الطاقة، أن نشاط التداول على عقود خام غرب تكساس وصل إلى مستويات قياسية قبل دقائق من تحركات رئيسية على منصات التواصل الاجتماعي، ففي الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم تنفيذ 734 صفقة، لتقفز بعد دقيقة واحدة إلى 2168 صفقة بقيمة إجمالية نحو 170 مليون دولار، وتكرر النمط نفسه على عقود خام برنت، حيث ارتفع حجم التداول من 20 صفقة إلى أكثر من 1650 صفقة، أي حوالي 150 مليون دولار.

ويقول محللون بحسب الـ"بي بي سي" إن هذه الأرقام غير معتادة مقارنة بما تشهده الأسواق عادة في هذا التوقيت، ما دفعهم للحديث عن احتمالية قيام بعض المتداولين بالاستفادة من معلومات داخلية.

ومع تحركات السوق المفاجئة، شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً بنحو 14 في المئة خلال دقائق قليلة، لتصل إلى حوالي 84 دولاراً للبرميل، ما منح بعض المتداولين الذين راهنوا على هذا التراجع أرباحاً كبيرة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن متحدث باسم الإدارة الاميركية، أن الحكومة "لا تتسامح مع أي مسؤول يستفيد بصورة غير قانونية من معلومات داخلية".

وقال موكيش ساهديف كبير محللي النفط في شركة "إكس أناليسيس": "لم تكن هناك أي مؤشرات على تحركات سياسية أو محادثات جدية في ذلك الوقت، لذلك فإن وضع هذا الحجم من الأموال يثير التساؤل".
 
كما أكدت رايتشل وينتر، الشريكة في شركة "كيليك أند كو" لإدارة الثروات: "قبل دقائق، أقدم عدد كبير من المتداولين على شراء عقود تتيح لهم الربح من انخفاض الأسعار". (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
ترامب: طلبت من وزارة الحرب تأجيل الضربات ضد منشآت الطاقة الأساسية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لموقع سيمافور: ​الولايات المتحدة ⁠ستواصل ضرباتها على إيران ووقف الهجمات يقتصر على منشآت الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: الضربات على منشآت الطاقة قد ترقى إلى جرائم حرب
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: من مصلحتنا المشتركة أن نطبق وقفاً للضربات على البنية التحتية المدنية وخصوصا منشآت الطاقة والمياه
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:04 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:04 | 2026-03-25
Lebanon24
11:00 | 2026-03-25
Lebanon24
10:47 | 2026-03-25
Lebanon24
10:44 | 2026-03-25
Lebanon24
10:44 | 2026-03-25
Lebanon24
10:21 | 2026-03-25
