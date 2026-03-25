أرباح بملايين الدولارات.. ماذا حصل قبل إعلان ترامب تأجيل الضربة على منشآت الطاقة في إيران؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ شهدت موجة من النشاط المالي غير المسبوق على ، مع تداولات بمئات الملايين من الدولارات خلال دقائق قليلة، ما أثار تكهنات حول احتمال وجود معلومات مسبقة بين بعض المتداولين.



وبحسب إذاعة " " أظهرت بيانات الأسواق قبل إعلان الرئيس الأميركي تأجيل ضرب منشئات الطاقة، أن نشاط التداول على عقود خام غرب وصل إلى مستويات قياسية قبل دقائق من تحركات رئيسية على منصات التواصل الاجتماعي، ففي الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت شرق ، تم تنفيذ 734 صفقة، لتقفز بعد دقيقة واحدة إلى 2168 صفقة بقيمة إجمالية نحو 170 مليون دولار، وتكرر النمط نفسه على عقود خام برنت، حيث ارتفع حجم التداول من 20 صفقة إلى أكثر من 1650 صفقة، أي حوالي 150 مليون دولار.



ويقول محللون بحسب الـ" سي" إن هذه الأرقام غير معتادة مقارنة بما تشهده الأسواق عادة في هذا التوقيت، ما دفعهم للحديث عن احتمالية قيام بعض المتداولين بالاستفادة من معلومات داخلية.



ومع تحركات السوق المفاجئة، شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً بنحو 14 في المئة خلال دقائق قليلة، لتصل إلى حوالي 84 دولاراً للبرميل، ما منح بعض المتداولين الذين راهنوا على هذا التراجع أرباحاً كبيرة.



ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن متحدث باسم الإدارة الاميركية، أن الحكومة "لا تتسامح مع أي مسؤول يستفيد بصورة غير قانونية من معلومات داخلية".



وقال موكيش ساهديف كبير محللي النفط في شركة "إكس أناليسيس": "لم تكن هناك أي مؤشرات على تحركات سياسية أو محادثات جدية في ذلك الوقت، لذلك فإن وضع هذا الحجم من الأموال يثير التساؤل".

كما أكدت رايتشل وينتر، الشريكة في شركة " أند كو" لإدارة الثروات: "قبل دقائق، أقدم عدد كبير من المتداولين على شراء عقود تتيح لهم الربح من انخفاض الأسعار". (عربي 21)