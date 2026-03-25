ردًا على هجوم قياسي.. كييف تطلق موجة مسيّرات على روسيا

أعلنت ، اليوم الأربعاء، أن هجومًا أوكرانيًا أدى إلى اندلاع حريق في ميناء رئيس شمال غربي البلاد، خلال عملية واسعة النطاق بحوالي 400 طائرة مسيرة نفذتها ، ردًا على هجوم جوي قياسي روسي في اليوم السابق، وفق وكالة "فرانس برس".



في الأثناء، أصابت مسيّرة عبرت من المجال الجوي الروسي محطة للطاقة في إستونيا أيضًا، بينما تحطمت أخرى في أراضي لاتفيا، فيما رجح مسؤولون في ريغا بأن تكون المسيرة أوكرانية وانحرفت عن مسارها.



وجاء الهجوم بعدما أطلقت حوالي ألف مسيّرة باتجاه خلال فترة 24 ساعة اعتبارًا من مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بالمجموع في أنحاء البلاد، إذ أصابت المسيّرات وسط لفيف التاريخي ومنازل سكنية في غرب أوكرانيا أثناء ساعة الذروة مساء الثلاثاء.



وندد الرئيس الأوكراني بـ"الانحطاط التام" الروسي، وتوعد بالرد على الضربات.



وأعلنت ، اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمّرت 389 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، معظمها في مناطق محاذية لأوكرانيا ولكن أيضًا في محيط موسكو.



وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا المطل على البلطيق، والذي يعد نقطة مهمة لتصدير على خليج فنلندا، قرب الحدود الروسية مع إستونيا.



وقال حاكم المنطقة، ألكسندر دروجدنكو، على شبكات التواصل الاجتماعي: "يجري حاليًا إخماد الحريق"، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات حتى الآن.



ولم يحدد الجزء الذي أصيب من الميناء الذي يحمل أهمية خاصة لصادرات روسيا من الأسمدة والنفط والفحم.





